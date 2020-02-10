На Вінниччині «домашній агресор» напав на полісмена з виделкою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Під час затримання у п'яного чоловіка вилучили виделку і ніж

На Вінниччині нетверезий чоловік озброївся виделкою та ножем і погрожував працівнику поліції. Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції області.

«10 лютого у с. Вахнівка Липовецького району місцевий житель, озброївшись виделкою та ножем, погрожував фізичною розправою своїй дружині та працівнику поліції, який прибув на виклик про вчинення сімейного насильства. Аби вгамувати правопорушника, поліцейський використав зброю», — йдеться у повідомленні.

Вказано, що близько опівдня до поліції надійшло повідомлення, що за місцем проживання нетверезий 30-річний місцевий житель вчиняє домашнє насильство відносно своєї 37-річної дружини. Правопорушник побив жінку, після чого вона з неповнолітньою дитиною вибігла з будинку.

«На місце події виїхала група реагування патрульної поліції. Поки один з інспекторів розмовляв з дружиною сімейного насильника, той вийшов з будинку з виделкою у руках та направився в бік поліцейського. На вимогу зупинитись правопорушник не реагував, тоді поліцейський здійснив постріл вгору. Це дало змогу відволікти увагу дебошира та забрати у нього виделку. Під час затримання у чоловіка з кишені штанів вилучили ніж», — повідомили у відділі комунікації.

Вказано, що в діях затриманого вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 129 ККУ (погроза вбивством) та ч.1 ст. 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). За таке правопорушення затриманому загрожує до трьох років ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру.