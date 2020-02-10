Голий чоловік у зливоприймачі: поліція повідомила нові деталі інциденту (відео)



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Чоловіку дали одяг та посадили до автомобіля відігрітися Фото: скріншот відео

Патрульні поліцейські помітили у чоловіка явні ознаки сп’яніння

Молодика, якого сьогодні рятувальники витягли зі зливової каналізації неподалік Либідської площі, госпіталізовано до однієї з лікарень Києва.

Як повідомила Патрульна поліція Києва, на вулиці Казимира Малевича небайдужі громадяни помітили пальці, які трималися за решітку люка, і повідомили про побачене служби 101, 102 та 103. «З люка видно людські пальці, ймовірно, там знаходиться людина. Допоможіть», - таке повідомлення надійшло на службу 102 близько 10-ї години.

На місці події інформація підтвердилась. Патрульні забезпечили безпеку дорожнього руху, а тим часом рятувальники за допомогою інструментів розрізали решітки дощеприймача та обережно дістали чоловіка.

Останній сильно змерз та знаходився без одягу. На запитання, як він опинився зливоприймачі, чоловік нічого не пояснив.

Йому дали одяг та посадили до автомобіля, аби там він зміг відігрітися й дочекатися медиків.

Громадянин поводив себе дивно, а його поведінка не відповідала обстановці. До того ж, спілкуючись з останнім, інспектори помітили в нього явні ознаки сп’яніння.

Медики госпіталізували чоловіка до однієї з лікарень міста.

Раніше у соцмережі повідомили, що рятувальники дістали голого чоловіка зі зливової каналізації.