На Вінниччині фермери розводять чотириметрових крокодилів



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На фермі у Вінниці вирощують крокодилів. Тут утримують кілька видів рептилій, деякі з них сягають 4 м у довжину

Власники ферми зізналися, що розводити крокодилів почали близько десяти років тому — їх купували у циркачів, любителів екзотичних тварин і в приватних зоопарках. Зараз у них налічується до трьох десятків рептилій. Вирощують їх навіть з яєць.

«Крокодилам потрібна, по-перше, підвищена температура, по-друге, велика водойма, в якій відбувається безпосередньо процес спарювання. Крокодили розмножуються шляхом відкладання яєць, тобто наша самочка знесла яйця, ми заклали їх в інкубатор», — розповіла власниця крокодилової ферми Світлана Бичковська.

Годують улюбленців виключно свіжими і добірними кормами.

«Годуємо їх рибою за раціоном, серцем бичачим», — пояснив Дмитро Бичковський.

Поруч з крокодилами живуть черепахи і змії.

За словами власника ферми, кайманові черепахи, які є на фермі, вважаються одними з найнебезпечних, бо вільно можуть перекусити фалангу пальця людини.

Чоловік зізнається — розведення крокодилів це справа усього його життя. На фермі не продають тварин на м’ясо.

«У нас ферма не для цього. У нас ферма для розширення видів, для збереження всіх видів. Ось ми хочемо їх всіх обігріти. У нас — як маленький інтернат або будинок, будинок малятка для таких зуба стиків», — запевнив він.

Світлана та Дмитро не продають навіть новонароджених крокодилів, оскільки хочуть зберегти вимираючі види, а тому на початку літа біля Одеси вони планують відкрити великий заповідник для своїх рептилій.

Джерело: Сегодня