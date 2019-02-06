Під Києвом знайшли чоловіка, який заблукав на кризі
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Розсилка
Рятувальники доставили чоловіка до берега у безпечне місце
Фото: ДСНС
Чоловік заблукав на кризі в с. Ровжі
У Вишгородському районі Київської області рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав на кризі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.
«3 лютого о 16:17 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що в с. Ровжі на кризі заблукав чоловік та потребує допомоги. На місце події було направлено водолазно-рятувальну групу 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород», - йдеться в повідомленні.
О 19:35 чоловіка було знайдено та доставлено до берега в безпечне місце.
Нагадаємо, 5 лютого було знайдено тіло одного із трьох чоловіків, які зникли 2 лютого на річці Дніпро у смт Козин Обухівського району.