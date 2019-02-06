Під Києвом знайшли чоловіка, який заблукав на кризі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рятувальники доставили чоловіка до берега у безпечне місце Фото: ДСНС

Чоловік заблукав на кризі в с. Ровжі

У Вишгородському районі Київської області рятувальники знайшли чоловіка, який заблукав на кризі. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС Київщини.

«3 лютого о 16:17 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про те, що в с. Ровжі на кризі заблукав чоловік та потребує допомоги. На місце події було направлено водолазно-рятувальну групу 10-го Державного пожежно-рятувального загону м. Вишгород», - йдеться в повідомленні.

О 19:35 чоловіка було знайдено та доставлено до берега в безпечне місце.

Нагадаємо, 5 лютого було знайдено тіло одного із трьох чоловіків, які зникли 2 лютого на річці Дніпро у смт Козин Обухівського району.