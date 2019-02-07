Вінницьких художників запрошують до участі в Національній Бієнале



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Друга бієнале молодого мистецтва оголошує open call (відкритий конкурс) для художників та художниць.

Відібрані за результатом конкурсу роботи будуть представлені в експозиції основної програми Бієнале. Про це повідомляється на сайті Міністерства культури.

Організатори запрошують митців та мисткинь із усіх регіонів України, віком до 35 років, та творчі об’єднання (вік більшості учасників команди — до 35 років). Обмежень щодо технік та видів художньої діяльності — немає. Термін подачі заявок – 18.12.2018 - 09.03.2019.

Подати заявку та ознайомитися з умовами участі можна за посиланням.

Бієнале молодого мистецтва заснована Міністерством культури і є однією із наймасштабніших подій, котру ініціювала держава, у царині візуального мистецтва в Україні. Бієнале вперше відбулася в 2017 році, в Києві, за назвою Фестиваль молодих українських художників. Основними інституціями-організаторами були Національний культурно-мистецький та музейний комплекс «Мистецький Арсенал» та Національний художній музей. У перший рік у проекті взяли участь 67 молодих митців та мистецьких колективів, усього організатори отримали 394 заявки із усієї України.

Другим містом проведення, за рішенням Міністерства культури, було обрано Харків. Інституція-організатор у Харкові – харківська Муніципальна галерея та PR-аѓенція «Bagels & Letters». Голова оргкомітету Тетяна Тумасян зазначає: «Бієнале – це спосіб показати погляд на світ нового покоління в українському візуальному мистецтві; відкрити нові імена та допомогти відбутися молодим митцям і мисткиням; зрештою, подивитися навколо та всередину себе через призму актуального мистецтва».

Бієнале відбудеться в Харкові у вересні 2019 року та триватиме майже півтора місяці.

За заявками, котрі можна надіслати до 9 березня 2019, кураторська група основної програми (Анастасія Євсєєва/Львів, Дарина Скринник-Миська/Львів та Борис Філоненко/Харків) обере проекти й роботи, що будуть представлені в основній експозиції Бієнале. Згодом, у жовтні, міжнародне журі оголосить переможців конкурсу.

Обрані на конкурсній основі куратори Бієнале запропонували концепцію під назвою: «Здається, я заходжу в наш сад»: «Рішення доглядати сад було проявом впевненості у найтемніші часи. На тлі катастроф, після землетрусів і бомбардувань, під час цілковитої втрати власних прагнень у задушливому однопартійному суспільстві, або, навпаки, у невпинному потоці змін, що розмивають старі напрямки й не дають нових мап для орієнтації. Коли картина світу остаточно ламається, а дія здається неможливою, ми все ще здатні налагодити стан речей — дбати про сад», – зазначають куратори в своїй концепції. Повну версію кураторського тексту можна знайти за посиланням.

Анастасія Євсєєва, учасниця кураторської групи Бієнале, відзначає: «Моя мета – пошук точок опори, а не питань чи відповідей. Це очікування нових імен та підходів. Кураторський текст для open call’у – не інструкція. Ми очікуємо роботи, які не просто відповідатимуть темі Бієнале, а вступатимуть із нею в діалог. Така взаємодія зможе трансформувати початкову тему Бієнале, надати їй нового прочитання».

Бієнале також матиме освітню програму (кураторка – Катерина Філюк), дитячу (куратори – студія Aza Nizi Maza) та паралельну програму — позаконкурсні художні проекти,

мистецькі акції, перформанси.

Партнерами проекту також виступають Харківська міська рада та Харківська обласна державна адміністрація, Харківська школа архітектури, Hotel 19.

Додаткову інформацію щодо open call’у можна отримати, написавши організаторам:

FB Бієнале молодого мистецтва, ua.biennale2019@gmail.com