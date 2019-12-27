На Вінниччині готуються запустити сервіс E-малятко



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Вінниця увійшла до пілотного проєкту E-малятко

Урядова ініціатива спрямована на те, що молоді батьки могли без бюрократії отримати від держави 10 базових послуг, пов’язаних із народженням дитини.

23 грудня відбулася селекторна нарада разом із Міністерство цифрової трансформації України, де обговорили основні напрями роботи.

Обговорення велося в контексті впровадження на першому етапі двох складових комплексної послуги — призначення допомоги при народженні дитини та допомоги, яка виплачується на дітей в багатодітних сім’ях. Наступним етапом заплановано впровадження послуги з оформлення статусу багатодітної сім’ї.

Впровадження комплексної послуги – досить складний процес, втілення якого буде здійснюватися поетапно. Відтак, на реалізацію кожного етапу буде відведено термін в один календарний квартал.

Урядова ініціатива передбачає запуск з 1 січня 2020 року єдиної цілісної електронної системи, яка дасть можливість українським батькам без бюрократії отримати від держави 10 базових послуг, пов’язаних із народженням дитини. Мова йде про:

державну реєстрацію народження дитини,

реєстрацію місця проживання малюка,

призначення державних виплат при народженні дитини,

внесення відомостей про дитину до реєстру пацієнтів,

внесення відомостей до реєстру платників податків,

видачу посвідчень батькам багатодітних сімей і призначення допомоги дітям, які виховуються в багатодітних родинах та інші важливі послуги.

«В центрі уваги такої урядової ініціативи – сім’я, в якої народилася дитина. Сформувавши уніфіковану заявку, людина матиме змогу отримати цілий комплекс послуг, починаючи від реєстрації новонародженої дитини. Цю заявку можна буде подати онлайн або офлайн одразу у пологовому будинку. Наша задача забезпечити своєчасний розгляд цих заяв усіма відповідними органами на місцях», – наголосила заступниця голови облдержадміністрації Наталя Заболотна.

Нагадаємо, Міністерством цифрової трансформації України визначено міста та регіони для проведення пілотного проєкту запровадження комплексної послуги E-малятко: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Львів, Одеса, Рівне, Харків, Київ.

Джерело: Vinbazar