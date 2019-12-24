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    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)

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    Автомобіль кілька разів перекинувся - Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Автомобіль кілька разів перекинувся
    Фото: Інформатор

    В аварію потрапили чотири автомобілі

    У ніч на вівторок, 24 грудня, на проспекті Перемоги, в районі вулиці Дачної, в Києві сталося дві масштабних ДТП. В результаті аварії постраждали три людини, а пошкодження отримали чотири машини.

    Аварії трапилися близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    Як розповів патрульний Святошинського району, всі учасники ДТП рухалися по проспекту Перемоги в бік виїзду з міста. Спочатку сталася ДТП за участю автомобіля Hyundai Elantra. Легковик виїхав за межі проїжджої частини і почав перекидатися. Машина пролетіла так близько 300 метрів. З салону вилетіли водій і дівчина-пасажир. Осколки і частини Elantra розкидало по узбіччю і проїжджій частині.

    Побачивши аварію, водій Fiat зупинився, щоб допомогти постраждалим. У цей момент Chevrolet наїхав на акумулятор, який лежав на дорозі, і зачепив Honda, яка врізалася в Fiat. Після удару Chevrolet відкинуло у відбійник. На пасажирському сидінні перебувала вагітна жінка.

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    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Масштабна ДТП на проспекті Перемоги: Hyundai перекинувся, люди вилетіли з салону (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    В результаті аварії постраждали три людини: 23-річний водій і 19-річна пасажирка Hyundai, а також вагітна з Chevrolet. Всіх постраждалих терміново госпіталізували в лікарню. Попередньо, найсерйозніші травми отримав хлопець. Карету «швидкої» до лікарні супроводжував екіпаж патрульних.

    На час роботи екстрених служб рух по проспекту Перемоги в бік Житомирської траси було частково обмежено.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі події встановлюються.

    Національна поліція України ДТП Київ водій автомобіль жінка
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