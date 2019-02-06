Ще дві громади на Вінниччині приєдналися до ПЦУ



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У Вінницькій області до Української церкви перейшли громади Крижопільського та Гайсинського району

5 лютого відбулися загальні збори релігійної громади у с. Кузьминці Гайсинського району, на яких було розглянуте питання зміни підпорядкування громади у канонічних та організаційних питаннях.

Про це інформує прес-служба Вінницької єпархії ПЦУ, повідомляє «Главком».

Усі 132 учасники зборів одностайно підтримали пропозицію настоятеля місцевого храму на честь святого великомученика Димитрія Солунського протоієрея Андрія Корнеги і першими у Гайсинському районі перейшли з юрисдикції УПЦ, що перебуває у єдності із Московським патріархатом та приєдналися до Помісної Православної Церкви України.

Цього ж дня до управління Вінницько-Барської єпархії звернулися парафіяни храму Покрови Пресвятої Богородиці с. Кісниця Крижопільського району з проханням прийняти їх під управління Православної Церкви України. Вони повідомили, що ще 23 січня у їхньому селі відбулися збори, на яких 72 парафіяни проголосували за вихід з УПЦ МП.

Однак із цим рішенням не погодився настоятель місцевого храму, який у суботу, 2 лютого, скликав «свої» збори. Та всупереч очікуванням священика, цього разу його не підтримали ще більше парафіян. 85 проголосували за ПЦУ і лише 4 – за УПЦ у єдності із Московським патріархатом. Таким чином церковна громада с. Кісниці двічі підтвердила своє бажання перебувати у лоні Помісної Православної Церкви України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що до Православної церкви України перейшли вже 217 парафій.

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