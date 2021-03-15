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    На Вінниччині на пенсіонера упало дерево

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    За допомогою бензопили бійці ДСНС прибрали дерево з тіла загиблого - На Вінниччині на пенсіонера упало дерево
    За допомогою бензопили бійці ДСНС прибрали дерево з тіла загиблого
    фото: з відкритих джерел

    За попередніми даними, літня людина напередодні зрізала дерево

    На Вінниччині чоловік намагався зрізати дерево на приватній території, але через необережність його притиснуло стовбуром.

    14 березня о 14:58 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про, те що на території приватного домогосподарства на вул. Вишневій у с.Тараски Хмільницького району на чоловіка впало дерево.

    Прибувши до місця події, вогнеборці Комунальної місцевої пожежної частини с. Уланів виявили чоловіка без ознак життя. За попередніми даними, літня людина напередодні зрізала дерево. Через необережність пильщика притиснуло стовбуром, що впав.

    За допомогою бензопили бійці ДСНС прибрали дерево з тіла загиблого.

    Для проведення даних робіт від ДСНС залучалося два чоловіки особового складу та один спецавтомобіль.


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    Теги: пенсіонери аварія рятувальники Вінниччина
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