Податківці Вінничини назвали кількість підозрілих оборудок, перевірених минулого року

Підприємці регіону протягом року провели 263 підозрілі операції на двісті мільйонів гривень

263 підозрілі оборудки на суму 217 млн грн виявлено протягом 2020 року на території Вінниччини відділом боротьби з відмивання доходів головного управління Державної податкової служби в області. Про це повідомляє «На Парижі» з посиланням на заступника начальника головного управління Віктора Нижника.

Крім того, за словами посадовця, у 2020 році на адресу структурних підрозділів ГУ ДПС у Вінницькій області підготовлено та передано інформацію за 20-ма суб’єктами господарювання щодо ухилення ними від сплати податків за операціями з нерухомим майном, порушення порядку застосування спрощеної системи оподаткування, ухилення від сплати податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб за операціями з пов’язаними особами, тощо. Сума податкових ризиків, при цьому, склала 195,3 млн грн.

Також надано пропозиції по 10-ти суб’єктах господарювання щодо здійснення відносно них контрольно-перевірочних заходів шляхом включення їх до Плану-графіку проведення документальних перевірок та організації здійснення документальних перевірок.

За словами Нижника, типовими порушеннями законодавства, що в подальшому призводять до легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, виявлених в ході проведення аналітичних досліджень були:

завищення вартості робіт (послуг), що фінансуються за рахунок бюджетних коштів;

використання в господарській діяльності СГД з ознаками фіктивності;

експортні операції з сільськогосподарською продукцією невідомого походження, яку неможливо відслідкувати по ланцюгу постачання та яка ймовірно придбана за готівкові кошти без оформлення відповідних документів.

Віктор Нижник нагадав, що загалом упродовж 2020 року працівниками відділу складено та передано до правоохоронних органів 52 висновки аналітичних досліджень із сумою виявлених збитків 440 млн грн, що містять ознаки кримінальних правопорушень.

Проте жодних назв компаній чи прізвищ керівників він не назвав, що свідчить про те, що доказова база не є ідеальною, а суб’єкти господарювання оскаржують закиди податківців.

Раніше начальник Головного управління Державної податкової служби у Вінницькій області Микола Суржиков сказав, що 30-35% економіки області перебуває у «тіні», але цей відсоток постійно зменшується.