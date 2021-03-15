Під Гайсином ліквідовано пожежу в кемпінгу (фото)

Одноповерховому приміщенню завдано значної шкоди, люди не постраждали

У суботу, 13 березня, рятувальникам Вінниччини довелося гасити пожежу, що сталася в одноповерховій будівлі кемпінг-готелю. Як повідомляє пресслужба ДСНС області, надзвичайна подія сталася в селі Косанове Гайсинського району.

Вогонь охопив площу у 200 квадратних метрів. Для того, щоб загасити його, рятувальники витратили понад пів години.

«Полум'ям знищено внутрішнє оздоблення стін будівлі, меблі та побутову техніку. На момент пожежі в будівлі люди не перебували, евакуація не проводилася та ніхто не постраждав», – зазначають рятувальники.

До ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 16 чоловік особового складу та чотири спецавтомобілі.

Наразі причина займання з'ясовується фахівцями.

Раніше повідомлялося про пожежу котельної, що сталася на території вінницького підприємства ТОВ «Будматеріали» по вулиці Максима Шимка.