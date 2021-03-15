Хотів феєрверків: поліція затримала вінничанина, що гатив у повітря з автомата (фото)

Внаслідок стрілянини частина Томашполя залишилася без струму

Спецпідрозділ поліції затримав у суботу, 13 березня, вінничанина, який на святкуванні дня народження здійснив понад 20 пострілів з автомата у небо, а потім тікав на автомобілі. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

«Близько 20:00 до правоохоронців надійшло повідомлення, що біля місцевого кафе невідомий почав стріляти з автоматичної зброї, внаслідок чого пошкодив високовольтний електричний кабель. Це призвело до знеструмлення більшої частини селища Томашполя. Після цього хуліган з місця події втік на автомобілі Porsche Cayenne», – йдеться в повідомленні.

Для затримання озброєного чоловіка на території області вводилась в дію поліцейська операція.

«Близько 23:00 підозрюваного затримали на території смт Агрономічне Вінницького району», – повідомили правоохоронці.

Ним виявився 35-річний житель Вінниці. Чоловіка затримали в процесуальному порядку згідно зі ст. 208 КПК України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Автомобіль поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.

За попередньою інформацією, чоловік перебував на святкуванні дня народження в кафе у смт. Томашпіль.

«Він обурився, що під час свята не було феєрверків, тому взяв з багажника автомобіля зброю та почав стріляти вгору. Це призвело до пошкодження електричного кабелю і знеструмлення більшої частини населеного пункту», – йдеться в повідомленні.

Такі дії кваліфіковані слідством як умисне знищення або пошкодження майна, вчинене загальнонебезпечним способом згідно з ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За такий злочин може загрожувати до десяти років ув’язнення.

Наразі слідством готується матеріали для оголошення затриманому про підозру у вчиненні зазначеного злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Всі обставини злочину встановлюються. Видання «Обозреватель» з посиланням на власні джерела повідомило, що стрілок - комерційний директор молокозаводу в селищі Шпиків Вінницької області, а власницею підприємства є мати чоловіка. Крім автомата, на жителя Вінниці зареєстровані карабін ФОРТ-202, резинострел ФОРТ-12Р і рушницю ІЖ-27.

Раніше повідомлялося, що на території спиртового заводу у Теплику Вінницької області 26 січня відбулася сутичка між двома групами людей, які мають певне відношення до підприємства. Внаслідок стрілянини трьох осіб доставлено до лікарні.