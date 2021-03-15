На Вінниччині за добу виявлено 425 нових хворих на Covid-19

Завантаженість ліжок з киснем у області 50%

За вихідні епідситуація в області дещо стабілізувалась

Протягом учорашнього дня, 14 березня, на Вінниччині виявлено 425 нових випадків захворювання на Covid-19. Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook голова облдержадміністрації Сергій Борзов, серед хворих – 20 дітей та 13 медпрацівників.

Станом на 15 березня в 28 опорних лікарнях розгорнуто 3300 ліжок для госпіталізації хворих на Covid-19 (80 ліжок додатково розгорнуто протягом останнього тижня), з них з підведеним киснем – 3028 ліжка (91,7%).

Зайнято хворими – 2364 ліжка.

Завантаженість ліжок з киснем 50%.

Вільних ліжок – 936 (у місті Вінниці - 214).

Повністю перепрофільовано 4 заклади, які розташовані на території м. Вінниця, для надання допомоги хворим на Covid-19 (КНП «Вінницька обласна клінічна дитяча інфекційна лікарня», КНП «Міська клінічна лікарня №1» , КНП «Міський клінічний пологовий будинок №1», КНП «Вінницька центральна районна лікарня»).

«Вінницький обласний клінічний диспансер радіаційного захисту» повністю перепрофільований (100 ліжок) для лікування пацієнтів у підгострій стадії (доліковування + реабілітація).

Цього разу Вінниччина на п’ятому місці в країні за кількістю нових випадків захворювання. На першому місці –Житомирщина (778), на другому – Львівська область (552), на третьому – Київська (464).

Раніше повідомлялося, що через стрімке поширення захворюваності у міській територіальній громаді Вінниці з понеділка, 13 січня, додатково до протиепідемічних заходів «помаранчевого» рівня, що діють у Вінницькій області, в обласному центрі вводяться карантинні обмеження «червоного» рівня щодо заборони проведення будь-яких масових заходів та роботи спортивних закладів і закладів культури.