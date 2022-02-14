На Вінниччині поліція виявила в легковику арсенал зброї (фото)

Водій перевозмв перероблені пістолети, бойові набої та ножі

У прикордонному місті Могилеві-Подільському у жителя Київщини вилучили зброю. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Поліція повідомляє, що 30-річний водій перевозив у своєму автомобілі Ford Cougar перероблені пістолети, бойові набої і ножі. Зупинили автомобіль порушника на вулиці Шаргородській. Вилучену зброю відправили на експертизу.

За словами начальника Могилів-Подільського районного відділу поліції Василя Ободовського, поліцейські сектору реагування патрульної поліції спільно з прикордонниками зупинили автомобіль.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

Раніше у Вінниці ліквідували діяльність учасників банди, яка організувала нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів на території України. До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з числа криміналітету. Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.