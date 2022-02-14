На Вінниччині ветерани АТО вчили охочих користуватися автоматами (фото)

Усі, хто пройшов тренування, можуть вступити до тероборони

В області відбулися заняття тероборони

Учасники АТО із Браїлова подали приклад побратимам з інших населених пунктів, як можна навчати доброволльців. Навчання організували учасники бойових дій разом з командиром бригади територіальної оборони. Добровольці були різних вікових категорій – від учнівської молоді до людей пенсійного віку, повідомляє сайт «Жмеринка.City».

Організатором став голова Спілки учасників бойових дій та волонтерів Микола Окаєвич. На заняття прибув командир бригади територіальної оборони області підполковник Юрій Парадюк.

Командир бригади територіальної оборони у Вінницькій області Юрій Парадюк

Учасники навчань виконали Державний Гімн України.

Перед тим, як вони стали до зброї, Микола Окаєвич вручив подяки від спілки волонтерам, які допомагають в організації поїздок на фронт. Хвилюючим моментом стало вшанування пам'яті про тих, хто ціною власного життя захистив рідну землю від ворога.

Поклали квіти до пам’ятників землякам полеглим у роки Другої світової і під час російсько-української війни. Хвилиною мовчання вшанували полеглих.

Навчання відбувалися на сільській площі. Їх учасники вишикувалися у стрій. Для них провели інструктаж. Тренувалися за трьома напрямками. Про це розповів командир територіальної оборони області Юрій Парадюк.

За його словами, добровольці опановували елементи індивідуального поводження зі зброєю, тактичної медицини та навчалися мінно-вибуховій справі.

Як стверджує Юрій Парадюк, базові навики поводження зі зброєю, стрільби з різних положень, потрібен мати насамперед кожен чоловік. Представницям жіночої статі також ніхто не відмовляє у навчанні.

Організатори наголошують: заняття розраховані на добровольців. Їх планують організовувати й надалі. Адже саме регулярність навчання забезпечить бажаний результат – добровольці зуміють вправно поводитися зі зброєю і влучно стріляти.

Ініціатива Спілки УБД і волонтерів могла б стати прикладом для наслідування в інших містах і селах області. Ті, хто пройшов війну, можуть стати найкращими інструкторами. У них є досвід бойових дій, яким можуть поділитися з добровольцями.

Ті, хто пройшов навчання, можуть стати учасниками тер оборони. Про те, як це зробити, вони мали можливість дізнатися із перших уст – від командира бригади підполковника Юрія Парадюка.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна може мобілізувати до 2,5 млн осіб у разі вторгнення в Україну.