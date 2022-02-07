На Вінниччині банда організувала мережу збуту зброї (фото, відео)

Ділки постачали зброєю криміналітет по всій Україні

У Вінниці ліквідували діяльність учасників банди, яка організувала нелегальний збут бойових автоматів, пістолетів та боєприпасів на території України, повідомляє пресслужба Національної поліції.

До угруповання входили жителі кількох регіонів, серед яких були особи з числа криміналітету. Серед вилученого у зловмисників – автомати Калашникова зі спорядженими магазинами та бойові гранати.

Заходи з викриття правопорушення здійснювали співробітники СБУ у Вінницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури.

Під час проведення санкціонованих обшуків на території Вінницької та ряду інших областей правоохоронці вилучили чотири одиниці вогнепальної зброї, набої до неї, 173 тис. грн та $11 тис., отримані від продажу зброї, засоби зв’язку, автомобіль, інші докази злочинної діяльності.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти впродовж 2021-2022 років організували незаконний збут зброї та боєприпасів представникам кримінальних кіл.

Автор: Поліція Вінниччини

Впродовж пів року оперативники задокументували одинадцять фактів злочинної діяльності. Зокрема, ділки реалізували два автомати АКМС та АКС-74 з чотирма магазинами, вісім пістолетів різних марок – «ТТ», «Наган», «Браунінг» та «ПМ», три гранати, 300 штук набоїв.

Лідера угруповання та одного з його спільників під час чергової реалізації бойової зброї за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та Альфа поліцейські затримали на території Вінницької та Черкаської областей. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають слідчі та розшукові дії для притягнення до відповідальності інших співучасників злочинної діяльності.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Суд взяв під варту обох затриманих на період досудового розслідування з можливістю внесення застави в сумі 198 тиc. Грн.

Раніше у Могилеві-Подільському Вінницької області ліквідували діяльність чоловіків, які виготовляли та продавали через мережу інтернет-магазинів фальсифікований алкоголь під виглядом елітного.