Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)

Молода сім'я звела хату із природних матеріалів

Вже більше восьми років подружжя Олени та Олександра Кушпітів із села Велика Вулига, що в Тульчинському районі Вінниччини, живуть в екохаті. Будинок будували з природних матеріалів: стіни – з тюків соломи, а каркас дерев’яний, повідомляє «Вінниця.info».

За словами власниці оселі Олени, ідея побудувати еко-будинок виникла у 2012 році, коли разом із чоловіком переїхали до села Велика Вулига.

«Ідея побудувати такий будинок виникла у нас в 2012 році, коли переїхали з чоловіком у село. Жили в старому будинку і думали побудувати новий. Так як нас цікавила тема екобудинків, ми в інтернеті читали, що це енергозберігаючі будинки і економні. Хотілося такий будинок, але вважали, що це нереально побудувати у нас на Вінниччині. Але потім виявилося, що є людина, яка займається таким будівництвом. Ми з ним зв’язалися, він розповів, як це буде виглядати, як проходитиме процес. І за кілька місяців ми почали будувати будинок», – розповіла Олена Кушпіта.

Зробили стрічковий фундамент, далі облаштували дерев’яний каркас, а далі ставили солом’яні тюки і штукатурили стіни. Дах з металочерепиці, але теж утеплений соломою. Вікна – металопластикові, аби тепло краще зберігалося.

Для зведення стін пішло зо дві тисячі солом’яних тюків. Виготовити їх подружжю допоміг сусід, який має тюкопрес.

За словами пані Олени, хоч будинок і солом’яний, але вологу не вбирає у себе. «Вологу стіни не вбирають. Дах спеціально зроблений широкий і він виходить ще на метр за стіну. Такі будинки можуть стояти дуже довго. Я навіть десь бачила статтю, що в США такі будинки є, яким більше 120 років і вони прекрасно збереглися. Там товста деревина і солома ніби законсервована всередині стіни і нічого з нею не відбувається», – каже Олена.

Побудувати солом’яний будинок подружжю обійшлося приблизно так само, якби вони будували його з цегли.

До слова, українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам частину свого інтер'єру в екобудинку під Києвом. Дерев'яний особняк розташований на Осокорках із видом на Дніпро.

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