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    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)

    Солома допомагає зберігати тепло у будинку - Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Солома допомагає зберігати тепло у будинку
    фото: vinnitsa.info

    Молода сім'я звела хату із природних матеріалів

    Вже більше восьми років подружжя Олени та Олександра Кушпітів із села Велика Вулига, що в Тульчинському районі Вінниччини, живуть в екохаті. Будинок будували з природних матеріалів: стіни – з тюків соломи, а каркас дерев’яний, повідомляє «Вінниця.info».

    За словами власниці оселі Олени, ідея побудувати еко-будинок виникла у 2012 році, коли разом із чоловіком переїхали до села Велика Вулига.

    «Ідея побудувати такий будинок виникла у нас в 2012 році, коли переїхали з чоловіком у село. Жили в старому будинку і думали побудувати новий. Так як нас цікавила тема екобудинків, ми в інтернеті читали, що це енергозберігаючі будинки і економні. Хотілося такий будинок, але вважали, що це нереально побудувати у нас на Вінниччині. Але потім виявилося, що є людина, яка займається таким будівництвом. Ми з ним зв’язалися, він розповів, як це буде виглядати, як проходитиме процес. І за кілька місяців ми почали будувати будинок», – розповіла Олена Кушпіта.

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    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)
    фото: vinnitsa.info

    Зробили стрічковий фундамент, далі облаштували дерев’яний каркас, а далі ставили солом’яні тюки і штукатурили стіни. Дах з металочерепиці, але теж утеплений соломою. Вікна – металопластикові, аби тепло краще зберігалося.

    Для зведення стін пішло зо дві тисячі солом’яних тюків. Виготовити їх подружжю допоміг сусід, який має тюкопрес.

    За словами пані Олени, хоч будинок і солом’яний, але вологу не вбирає у себе. «Вологу стіни не вбирають. Дах спеціально зроблений широкий і він виходить ще на метр за стіну. Такі будинки можуть стояти дуже довго. Я навіть десь бачила статтю, що в США такі будинки є, яким більше 120 років і вони прекрасно збереглися. Там товста деревина і солома ніби законсервована всередині стіни і нічого з нею не відбувається», – каже Олена.

    Побудувати солом’яний будинок подружжю обійшлося приблизно так само, якби вони будували його з цегли.

    До слова, українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам частину свого інтер'єру в екобудинку під Києвом. Дерев'яний особняк розташований на Осокорках із видом на Дніпро.

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    Теги: Вінниця житло Вінниччина село будинок
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    Подружжя побудувало на Вінниччині екобудинок із соломи (фото)