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    Новини

    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб

    Ятку з продажу шаурми зачинено - Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Ятку з продажу шаурми зачинено
    фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Шаурма готувалася в антисанітарних умовах

    Харчові продукти в ятці з продажу шаурми на просп. Бажана, 3 у Києві зберігалися і готувалися в антисанітарних умовах. Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби в Києві після огляду МАФа, шаурмою якого масово отруїлися кияни.

    Повідомляється, що під час огляду у приміщені МАФа з’явилися невідомі люди.

    Нацполіція затримала присутніх у МАФі та вилучила демонтоване обладнання.

    З’ясовуються особи, а саме їх причетність до суб’єкта господарювання, встановлюється наявність залишків харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.

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    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
    фото: ГУ Держпродспоживслужби в Києві

    Слідчо-оперативні дії тривають.

    Нагадаємо, в Києві зареєстровано 18 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. В однієї особи виділено Salmonella Enteritidis.

    Усі постраждалі придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.

    Наразі ятку з продажу шаурми зачинено, продовжуються заходи зі збору інформації.

    Теги: Київ отруєння продукти кияни
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    Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб