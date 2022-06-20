Отруєння шаурмою в Києві. Поліція затримала в МАФі невідомих осіб
Шаурма готувалася в антисанітарних умовах
Харчові продукти в ятці з продажу шаурми на просп. Бажана, 3 у Києві зберігалися і готувалися в антисанітарних умовах. Про це повідомляє Управління Держпродспоживслужби в Києві після огляду МАФа, шаурмою якого масово отруїлися кияни.
Повідомляється, що під час огляду у приміщені МАФа з’явилися невідомі люди.
Нацполіція затримала присутніх у МАФі та вилучила демонтоване обладнання.
З’ясовуються особи, а саме їх причетність до суб’єкта господарювання, встановлюється наявність залишків харчових продуктів для проведення лабораторних досліджень.
Слідчо-оперативні дії тривають.
Нагадаємо, в Києві зареєстровано 18 випадків харчового отруєння шаурмою в Дарницькому районі. В однієї особи виділено Salmonella Enteritidis.
Усі постраждалі придбали шаурму у павільйоні за адресою просп. Бажана, 3 у Києві.
Наразі ятку з продажу шаурми зачинено, продовжуються заходи зі збору інформації.