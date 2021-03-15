На Вінниччині посилюють карантин

Працювати ресторани та кафе зможуть лише на виніс

З 18 березня зупинять роботу закладів громадського харчування в режимі відвідування, крім діяльності із здійсненням замовлень на винос

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в регіоні, в місті Бар на Вінниччині місцева комісія з ТЕБ та НС вирішила посилити карантинні обмеження на території громади.

З 16 березня в місті забороняється проведення всіх масових заходів, зупиняється робота закладів освіти та культури, а також фітнес-центрів та тренажерних залів.

Окрім того, як повідомляють на фейсбук-сторінці Барської міської ради, з 18 березня закладам громадського харчування тимчасово забороняють приймати відвідувачів. Працювати ресторани та кафе зможуть лише на виніс.

Загалом, міська комісія з ТЕБ та НС вирішила наступне:

1. З 16 березня поточного року запровадити на території Барської територіальної громади окремі обмежувальні протиепідемічні заходи «червоної зони»: 1.1. Скасувати проведення особистих прийомів громадян структурними підрозділами Барської міської ради, центрів надання адміністративних послуг. Здійснювати прийом громадян за попереднім записом та онлайн, без відвідування адмінприміщень міської ради;

1.2. Заборонити – проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи територіальної громади;

1.3. Призупинити роботу гуртків закладів культури, освіти, клубів, студій усіх форм власності та напрямків діяльності;

1.4. Тимчасово призупинити роботу фітнес клубів, спортивних майданчиків та стадіонів, тренажерних залів, басейнів, саун, парків, атракціонів;

1.5. Посилити протиепідемічний режим на підприємствах, установах та організаціях незалежно від форм власності, в місцях скупчення людей (на автовокзалах, ринках, супермаркетах) з проведенням поточних дезінфекційних заходів;

1.6. Заборонити проведення масових релігійних заходів за участю більше однієї особи на 5 кв.метрів площі приміщення або території. Обов’язкове дотримання фізичної дистанції між учасниками не менше ніж 1,5 метрів .

2. Починаючи з 18 березня 2021 року тимчасово зупинити!

2.1. Роботу закладів громадського харчування в режимі відвідування, крім діяльності із здійсненням замовлень на винос;

2.2. Роботу закладів громадського харчування в готелях з 23.00 год до 6.00 год наступної доби;

2.3. Заселення громадян в готелі, хостели та інші заклади готельного типу з 23.00 год до 6.00 год наступної доби.

Нагадаємо, на Вінниччина уже зайняті 85% ліжок для хворих на коронавірус.