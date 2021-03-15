Порошенко вимагає негайно зібрати РНБО

Петро Порошенко заявив, що влада буде нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців від коронавірусу

Рада нацбезпеки має ухвалити антиковідний план

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вимагає негайно зібрати Раду національної безпеки та оборони за участі керівників парламентських фракцій і захистити людей від третьої хвилі пандемії. Про це він заявив під час погоджувальної ради парламенту.

«Хочу наголосити, заради об’єктивності, всі країни рік тому увійшли в пандемію не готовими і не знали, що робити, але вони за цей рік навчилися. Вони не продавали маски, не витрачали кошти ковідного фонду на «велике крадівництво», розграбовуючи державний бюджет. Вони закуповували кисневі концентратори, ШВЛ, тести, вакцини ще влітку минулого року. В той же час як наша влада оголошувала себе чемпіоном по боротьбі з коронавірусом, особисто Зеленський», – нагадав Порошенко.

Експрезидент зауважив, що станом на зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

«Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. У даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план», – сказав Порошенко.

«Ще раз наголошую – ми за вакцинацію», – додав він, застерігши представників влади від намагань звинуватити опозицію у провалі антиковідної кампанії.

«Ваші закупівлі, вашу нездатність і вашу незграбність перекласти на опозицію не вийде! Будете нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців», – резюмував Порошенко.

У вихідні, 13-14 березня, темпи вакцинації в Україні скоротилися. Так, за добу 13 березня в Україні було щеплено 3596 осіб, що значно менше, ніж попередньої доби. А 14 березня – ще менше, лише 2018 осіб. Таким чином, у неділю було зроблено на 1578 щеплень менше, ніж за попередню добу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 53155 осіб, всі вони отримали одну дозу вакцини.

14 березня у Києві та трьох областях не щепили жодну людину.

Станом на 15 березня в «червоній» зоні знаходяться чотири області, у «помаранчевій» – 10 областей і Київ. Столиця і чотири регіони на межі потрапляння в «червону» зону.

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