На Вінниччина уже зайняті 85% ліжок для хворих на коронавірус

Серед важких хворих переважають пацієнти віком 50-69 років і вище

Станом на 15 березня у п’яти вінницьких лікарнях на 85% зайняті ліжка, виділені для хворих на коронавірус. Також задіяно понад 80% кисневих точок.

Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, загалом у місті нині хворіє 7013 мешканців. З них 533 людини (або 7,6 %) отримують стаціонарну медичну допомогу, а решта (6480 осіб) лікуються вдома амбулаторно під спостереженням сімейних лікарів.

«В цілому завантаженість ліжкового фонду міських лікарень, де надають стаціонарну допомогу хворим на коронавірус, станом на сьогодні (15 березня — ред.) складає 85%, але у МКЛ №1 та МКЛ №3, а також у 1-му пологовому будинку місця зайняті на 95%. Крім того, задіяно 615 з 766 кисневих точок (або 80%)», – йдеться у повідомленні.

Серед важких хворих переважають пацієнти віком 50-69 років і вище. Від ускладнень, викликаних коронавірусом, переважно помирають особи похилого віку, старші 65 років, які мають складні супутні захворювання (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, ожиріння 3-го ступеню та цукровий діабет). Загалом у Вінниці показник летальності від коронавірусу нині складає 1,7% (в Україні – 1,9%). У Вінниці та області в цілому тих, хто одужав, – 65%.

«Рівень проведення досліджень на Covid-19 по нашому регіону стабільно дуже високий, – розповідає директор департаменту охорони здоров’я Олександр Шиш. — Наприклад, щодня лише по місту відбувається забір 800-900 зразків біоматеріалу для проведення тестувань на коронавірус. Якщо брати до уваги нові показники, що характеризують епідеміологічний процес в Україні, від Європейського регіонального офісу ВООЗ – то станом на минулу п’ятницю, 12 березня, Вінницький регіон мав найбільшу динаміку зростання захворюваності на Covid-19 за останні 30 діб: 15 216 випадків. Далі Івано-Франківська область та місто Київ – по 13 711 нових хворих. Але якщо брати динаміку за останні 7 днів, то найбільше приховане зростання захворюваності нині має Одещина – це 44,2%. На Вінниччині та у Чернівецькій області цей показник на рівні мінус 0,2% та мінус 0,1% відповідно. Але при цьому за два тижні у нас в області спостерігається стале зростання нових випадків – на рівні 11,4%.

За словами Олександра Шиша, під час нової хвилі епідемії спостерігають триваліший перебіг хвороби. За показниками, які відповідно до Постанови Уряду №123 від 9 грудня 2020 року визначають рівень епідбезпеки регіонів, Вінниччина по трьох з семи показників впритул наблизилась до «червоної зони».

«Зокрема, маємо 97,6% до епідпорогу по грипу і ГРВІ в регіоні (у Вінниці цей відсоток дещо менший – 75,7). Також балансуємо на межі по коефіцієнту виявлення коронавірусної хвороби – це 18-19 %. І вдвічі перевищення по області нормативу по рівню госпіталізації на 100 тисяч населення – 121-123% при нормативі не більше 60-ти», – додає Олександр Шиш.

Нагадаємо, що впродовж останньої доби на Вінниччині підтвердили 425 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу.