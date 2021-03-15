На Вінниччині 19-річний студент порізав своїх батьків

Подружжя з ранами в ділянках шиї, живота і грудей госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні

Сина потерпілих затримали

У Тульчині, що на Вінниччині працівники поліції затримали 19-річного юнака, який поранив ножем своїх батьків. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Поліцейські з’ясували, що в родині між батьками й 19-річним сином-студентом стався конфлікт, під час якого хлопець накинувся на батьків з ножем. Про те, що сталося, потерпілі повідомили старшому синові, а той викликав поліцію.

Подружжя з ранами в ділянках шиї, живота і грудей госпіталізували до хірургічного відділення місцевої лікарні. Повідомляється, що загрози їхньому життю немає.

Сина потерпілих затримали. Своєї поведінки він пояснити не може. Відкрито кримінальне провадження за статтею «замах на вбивство».

Нагадаємо, в Одеській області в селі Нерубайське чоловік зарубав сусідку сокирою. Жорстоке вбивство сталося 9 березня в кооперативі «Нептун». У дворі одного з будинків знайшли тіло жінки з рубаною раною голови. За даними видання, у вбивстві підозрюють сусіда загиблої, страждає на психічний розлад. Місцеперебування чоловіка поки невідомо.