Порушення карантину: на Вінниччині правоохоронці припинили роботу трьох розважальних закладів

Мобільні групи поліцейських виявили три нічних розважальних заклади з організацією дозвілля, які на час карантину мали бути закритими

За цими фактами слідством розпочаті кримінальні провадження.

У вихідні дні вінницькі поліцейські в обласному центрі припинили діяльність інтернет-кубу та кальян-бару, які, не зважаючи на запроваджені карантинні заборони, продовжили надавати послуги відвідувачам з організації дозвілля. Роботу ще одного такого розважального закладу поліцейські викрили у смт Томашпіль, повідомляє пресслужба ГУНП у Вінницькій області. За цими фактами слідством розпочаті кримінальні провадження.

За словами заступника начальника ГУНП у Вінницькій області Ігоря Волокітенка, з метою запобігання пандемії поліцейські постійно проводять рейди з перевірки дотримань правил карантину суб’єктами господарювання. За минулі вихідні мобільні групи поліцейських виявили три нічних розважальних заклади з організацією дозвілля, які на час карантину мали бути закритими. Два з них надавали послуги відвідувачам у м. Вінниці, один – у смт Томашпіль. За фактами виявлених порушень слідчими розпочаті кримінальні провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правих і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Ця стаття передбачає обмеження або позбавлення волі на строк до трьох років. У межах відкритих кримінальних проваджень в цих закладах поліцейські вилучили системні блоки, сервера, кальяни, алкоголь, акустичну апаратуру та інші предмети й обладнання, за допомогою якого організовували для відвідувачів дозвілля.

Так, в ніч на 13 березня у смт. Томашпіль в одному з клубів після півночі перебувало близько півсотні відвідувачів без індивідуальних засобів захисту. З адміністрацією цього закладу раніше проводилась роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання карантинних вимог. Цього разу відомості про правопорушення слідчі внесли о Єдиного реєстру досудових розслідувань.

За результатами виявлених порушень у вихідні дні поліцейські склали 101 адміністративний протокол відповідно до ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Загалом з початку року на порушників правил карантину працівники поліції склали 4669 адміністративних матеріалів та розпочали 6 кримінальних проваджень.

Нагадаємо, поліція затримала вінничанина, що гатив у повітря з автомата.