На Вінниччині правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку



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Поліцією розшукується неповнолітня Вікторія Заболотна

Управлінням карного розшуку поліції Вінниччини розшукується 15-річна жителька с.Маяки Тульчинського району Вікторія Заболотна. 25 червня 2019 року дівчина сіла на маршрутний автобус сполученням «Вінниця-Городківка» та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо.

Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляємо «Главком».

Її прикмети: зріст 165 см, середньої статури, сірі очі, довге світле волосся.

Особливі прикмети: на правій стороні обличчя шрами.

Була одягнена в чорну футболку, темно-сині джинси та чорні босоніжки.

За наявною інформацією дівчина може перебувати в м.Одеса.

Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили дівчину чи знають про її місцеперебування, телефонувати за номерами:067 256-33-23 або 102.