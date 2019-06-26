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    На Вінниччині правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку

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    На Вінниччині правоохоронці розшукують 15-річну дівчинку

    Поліцією розшукується неповнолітня Вікторія Заболотна

    Управлінням карного розшуку поліції Вінниччини розшукується  15-річна  жителька  с.Маяки Тульчинського району Вікторія Заболотна.  25 червня  2019 року дівчина сіла на маршрутний автобус сполученням «Вінниця-Городківка»  та до теперішнього часу її місцезнаходження невідомо. 

    Про це інформує прес-служба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляємо «Главком».

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    Її прикмети: зріст 165 см,  середньої статури,  сірі очі, довге світле  волосся.

    Особливі прикмети: на правій стороні обличчя шрами.

    Була одягнена в чорну футболку, темно-сині джинси та чорні босоніжки.

    За наявною інформацією дівчина може перебувати в м.Одеса.

    Поліція звертається до всіх небайдужих громадян, які бачили  дівчину чи знають про її місцеперебування, телефонувати за номерами:067 256-33-23 або 102. 

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