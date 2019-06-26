Правозахисники розповіли про катування в окупованому Криму та на Донбасі трансляція



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Дослідження проведено Харківським інститутом соціальних досліджень в межах проекту Харківської правозахисної групи

До Міжнародного дня захисту жертв катувань 26 червня у приміщенні інформаційного агентства «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Катування та жорстоке поводження в поліції, пенітенціарних установах, в Криму та зоні збройного конфлікту на сході України»

Запрошені гості:

Євген Захаров, директор ГО «Харківська правозахисна група» (ХПГ);

Макс Тимочко, адвокат, юрист Української Гельсінкської спілки з прав людини.

Під час прес-конференції буде зроблено огляд проблеми катувань в Україні, розглянуто діяльність Коаліції громадських правозахисних організацій «Проти катувань!» та репрезентовано результати соціологічного дослідження масштабу та розповсюдженості катувань (восени 2018 року опитано 19500 респондентів в усіх 24 областях України та Києві).

Дослідження проведено Харківським інститутом соціальних досліджень в межах проекту Харківської правозахисної групи щодо боротьби з катуваннями та безкарністю за підтримки Європейського Союзу.