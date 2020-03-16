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    На Вінниччині стало більше зубрів та козуль

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    На Вінниччині стало більше зубрів та козуль

    Облік тварин у Вінницькій області

    Лісівники Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства перерахували усіх тварин, провівши щорічний «перепис» звірячого населення.

    За даними лісового управління: у регіоні побільшало зуб­рів, козуль, ланей та муфлонів. Місцеві ліси налічують 43 вовка та понад 3,5 тисячі лисів. Норма щіль­ності хижаків перевищена.

    На мисливських угіддях Вінниччини у 2020 році мешкають:

    • 217 оленів європейських; 
    • 701 олень плямистий; 
    • 10 лосів;
    • 101 зубр європейський (на 6 більше ніж минулого року);
    • 7874 козулі; 125 ланей;
    • 48 муфлонів, 1404 кабани;
    • 45327 зайців-русаків;
    • 903 куниці лісової;
    • 2573 куниці кам’яної;
    • 1605 тхорів лісових;
    • 2847 борсуків; 1475 видр;
    • 6147 бі­лок;
    • 541 бобер та 8497 ондатр.
    • збільшилася також кількість лисиць — 3619 голів, їх кількість зросла по всій країні;
    • також було зафіксовано 23 лісові коти.

    Робітникам Жмеринського лісгоспу навіть вдалося зняти на відео трьох кошенят-хижаків. Цього року зафіксували 43 вовки.

    екологія тварини Вінниччина ліс
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