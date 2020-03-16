На Вінниччині стало більше зубрів та козуль
Облік тварин у Вінницькій області
Лісівники Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства перерахували усіх тварин, провівши щорічний «перепис» звірячого населення.
За даними лісового управління: у регіоні побільшало зубрів, козуль, ланей та муфлонів. Місцеві ліси налічують 43 вовка та понад 3,5 тисячі лисів. Норма щільності хижаків перевищена.
На мисливських угіддях Вінниччини у 2020 році мешкають:
- 217 оленів європейських;
- 701 олень плямистий;
- 10 лосів;
- 101 зубр європейський (на 6 більше ніж минулого року);
- 7874 козулі; 125 ланей;
- 48 муфлонів, 1404 кабани;
- 45327 зайців-русаків;
- 903 куниці лісової;
- 2573 куниці кам’яної;
- 1605 тхорів лісових;
- 2847 борсуків; 1475 видр;
- 6147 білок;
- 541 бобер та 8497 ондатр.
- збільшилася також кількість лисиць — 3619 голів, їх кількість зросла по всій країні;
- також було зафіксовано 23 лісові коти.
Робітникам Жмеринського лісгоспу навіть вдалося зняти на відео трьох кошенят-хижаків. Цього року зафіксували 43 вовки.