На Вінниччині стало більше зубрів та козуль



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Облік тварин у Вінницькій області

Лісівники Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства перерахували усіх тварин, провівши щорічний «перепис» звірячого населення.

За даними лісового управління: у регіоні побільшало зуб­рів, козуль, ланей та муфлонів. Місцеві ліси налічують 43 вовка та понад 3,5 тисячі лисів. Норма щіль­ності хижаків перевищена.

На мисливських угіддях Вінниччини у 2020 році мешкають:

217 оленів європейських;

701 олень плямистий;

10 лосів;

101 зубр європейський (на 6 більше ніж минулого року);

7874 козулі; 125 ланей;

48 муфлонів, 1404 кабани;

45327 зайців-русаків;

903 куниці лісової;

2573 куниці кам’яної;

1605 тхорів лісових;

2847 борсуків; 1475 видр;

6147 бі­лок;

541 бобер та 8497 ондатр.

збільшилася також кількість лисиць — 3619 голів, їх кількість зросла по всій країні;

також було зафіксовано 23 лісові коти.

Робітникам Жмеринського лісгоспу навіть вдалося зняти на відео трьох кошенят-хижаків. Цього року зафіксували 43 вовки.