У Запоріжжі викрили спробу масової фальсифікації виборів: людей звозили для зміни адреси



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У Запоріжжі викрили спробу масової фальсифікації виборів

Виборчу адресу змінили 92 тисячі громадян. Це 1,6% від загальної кількості виборців, яким потрібно це зробити

У Запоріжжі за фактами підкупу виборців та внесення недостовірних даних до реєстру виборців відкрили кримінальні провадження.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції області.

Інцидент стався 10 вересня, біля Запорізької районної адміністрації, де розміщено відділення ведення реєстру виборців, помітили маршрутку, яка привезла 11 громадян. Люди збиралися змінити свою виборчу адресу.

Водієм мікроавтобуса виявився працівник компанії, яка займається міжміськими пасажирськими перевезеннями. За словами чоловіка, зранку він отримав виклик від диспетчера товариства, в якому працює, з інструкціями щодо маршруту транспортування людей.

Також водій уточнив, що оплату за проїзд з цих людей він не мав брати, адже це питання вже нібито вирішено з керівництвом автопідприємства.

Поліція встановила, що організатором є 34-річна заступниця голови однієї з селищних територіальних виборчих комісій Запорізького району.

«Жителів селища Балабине посадили до маршрутного таксі, яке зняли з рейсу, і привезли сюди. Група людей не могла не бачити поліцію, яка перебувала біля цього відділу, але вони вийшли з автобуса, зайняли чергу і почали по черзі заходити та змінювати адреси голосування. У нас є відео, яке це підтверджує. Ми вважаємо це втручанням у виборчий процес», – заявила запорізька координаторка мережі ОПОРА Таїсія Мельниченко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) та ст. 158 (Надання неправдивих відомостей до Державного реєстру виборців) Кримінального кодексу України.

За попередніми даними, у махінації міг бути зацікавлений один із кандидатів на посаду голови обʼєднаної територіальної громади.