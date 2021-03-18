На Вінниччині рецидивіст ледь не до смерті побив чоловіка рекламним щитом (відео)

На автовокзалі в Калинівці рецидивіст ледь не до смерті побив чоловіка рекламним щитом

За умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено до восьми років позбавлення волі

У Калинівці, що на Вінниччині, на автовокзалі рецидивіст ледь не до смерті побив чоловіка. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінничични.

До поліції надійшло повідомлення про те, що на автовокзалі знепритомнів травмований чоловік. Поліція з’ясувала, що п’яний чоловік спровокував конфлікт з пасажиром, який чекав на рейсовий автобус. Під час інциденту агресивний зловмисник схопив металевий рекламний щит і вдарив ним чоловіка по голові, після чого втік. 42-річного потерпілого госпіталізували з підозрою на перелом основи черепа.

33-річного підозрюваного затримали. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини.

За умисне тяжке тілесне ушкодження передбачено до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Вінниччині затримали молодика за дві спроби зґвалтування.