У Вінниці розпочали полювання на паліїв

Екологи наголошують, в процесі горіння листя, гілля та бадилля, разом з димом в атмосферне повітря потрапляють отруйні для людського організму діоксин

З 22 березня по 31 травня у Вінниці розпочнуть працювати вісім мобільних груп, які протидіятимуть спаленню рештків рослинного походження. Працівники Муніципальної варти, Національної поліції та Асоціації органів самоорганізації населення міста контролюватимуть ситуацію не лише у самій Вінниці, але й на приєднаних територіях 3-х старостинських округів, а саме Вінницько-Хутірського, Стадницького та Деснянського округів.

Про це повідомляє Вінницька міська рада.

У Вінниці відповідні рейди проводять щовесни та щоосені, коли містяни починають прибирання на своїх присадибних ділянках. Екологи наголошують, в процесі горіння листя, гілля та бадилля, разом з димом в атмосферне повітря потрапляють отруйні для людського організму діоксини. А під час тління рештків рослинного походження у повітря надходить бензопірен, який здатний викликати у людини онкологічні захворювання, тому відходи краще компостувати. Тобто, залишати у ямі на перегнивання.

«Крім того, деякі жителі разом з листям спалюють і різне побутове сміття, в тому числі пластик, що теж є дуже небезпечним для організму людини. Я хотів би зауважити, що постійна робота мобільних груп по протидії спалюванню рештків рослинного походження у місті дає свої результати – за останні 3 роки кількість виявлення таких порушень у Вінниці зменшилась на третину. Ми постійно ведемо з мешканцями роз’яснювальну роботу щодо шкоди від спалювання листя», – розповідає начальник Муніципальної варти Віталій Чигур.