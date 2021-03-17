На Вінниччині затримали молодика за дві спроби зґвалтування

За такі злочини молодику загрожує до 5 років позбавлення волі

Обидві жінки та свідки чудово запам’ятали нападника

Протягом години працівники поліції затримали нетверезого зловмисника, який ввечері 16 березня у різних куточках Калинівки Вінницької області напав на двох жінок і намагався їх зґвалтувати. У кожному випадку втручалися чоловіки. Першу жертву захистив батько-пенсіонер, другу – сусіди. Молодику загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомляють у відділі комунікацій ГУНП у Вінницькій області, близько 20.40 до поліції надійшло повідомлення від 41-річної жительки Калинівка про те, що на вулиці неподалік її будинку на неї напав невідомий та намагався зґвалтувати.

Молодик повалив жінку на землю та, погрожуючи розправою, змушував вступити з ним у статевий зв’язок. Батько жертви, почувши крик, вибіг на вулицю та накинувся на зловмисника з кулаками, але той у відповідь побив 75-річного пенсіонера та втік.

Майже за півгодини після цього інциденту до поліції надійшла інформація про інший дуже схожий. Невідомий чоловік напав на жінку у під’їзді будинку. У другому випадку допомогли сусіди, а потім вони викликали поліцію.

Обидві жінки та свідки чудово запам’ятали нападника. Опис зовнішності зловмисника оперативно передали усім мобільним та пішим екіпажам поліції.

За годину на одній з вулиць міста поліцейські затримали 23-річного мешканця одного з сіл району, який перебував у нетверезому стані.

Наразі вирішується питання про оголошення йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. ст.15, ч.1 ст. 152 (замах на зґвалтування), ч. 1 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За такі злочини молодику загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі поліцейські затримали зловмисника, який побив і пограбував дівчину, з якою щойно познайомився.