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    На Вінниччині рятувальники двічі за добу відчиняли двері квартир

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    На Вінниччині рятувальники двічі за добу відчиняли двері квартир

    Під час рятувальних заходів було врятовано двоє жінок

    13 лютого о 21:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. 1-го Травня в м.Хмільник потрібна допомога рятувальників з відкривання вхідних дверей квартири.

    Прибувши до місця виклику, бійці ДПРЧ-9 за допомогою висувної автодрабини потрапили помешкання на другому поверсі та відчинили двері зсередини, де виявили хвору літню жінку, яка потребувала допомоги медиків.

    Того ж дня вінницькі рятувальники відмикали замок балконних дверей на п’ятому поверсі на вул.Писарєва в обласному центрі. Там, дитина 2018 р.н. зачинила на балконі свою 39-річну матір.

    До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.

    Джерело: news.vn.ua

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