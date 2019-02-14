На Вінниччині рятувальники двічі за добу відчиняли двері квартир
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Розсилка
Під час рятувальних заходів було врятовано двоє жінок
13 лютого о 21:24 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. 1-го Травня в м.Хмільник потрібна допомога рятувальників з відкривання вхідних дверей квартири.
Прибувши до місця виклику, бійці ДПРЧ-9 за допомогою висувної автодрабини потрапили помешкання на другому поверсі та відчинили двері зсередини, де виявили хвору літню жінку, яка потребувала допомоги медиків.
Того ж дня вінницькі рятувальники відмикали замок балконних дверей на п’ятому поверсі на вул.Писарєва в обласному центрі. Там, дитина 2018 р.н. зачинила на балконі свою 39-річну матір.
До проведення зазначених робіт від ДСНС залучалося 8 чоловік особового складу та 2 одиниці спецтехніки.
Джерело: news.vn.ua