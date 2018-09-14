На Вінниччині собаку прив'язали до таксі та намагалися вивезти за місто



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Поліція відкрила справ

68-річна жителька Бершадського району разом з водієм таксі прив’язали до автомобіля собаку та намагались вивезти її за місто. У такий спосіб жінка намагалась позбутися тварини, за якою більше не могла доглядати.

13 вересня на спецлінію «102» зателефонували жителі міста Бершадь та повідомили, що вулицею районного центру їде автомобіль «ВАЗ» з прив’язаним до бампера собакою. Свідки події заблокували автомобіль та змусили правопорушників відв’язати пса, викликали поліцію.

За словами начальника бершадської поліції В'ячеслава Лялюцького, працівники слідчо-оперативної групи, які виїхали на повідомлення, з'ясували, що 68-річна місцева жителька викликала таксі для того, щоб вивезти свого собаку за місто та залишити його там. Водій автомобіля відмовився брати тварину в салон, і вони вирішили прив’язати її до бампера, щоб вона бігла позаду легковика.

Зі слів жінки, через свій вік, її важко доглядати за твариною.

Працівники поліції задокументували протиправні дії таксиста та жінки, опитали свідків події.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Такі дії караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Джерело: Vinbazar