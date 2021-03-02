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    На Вінниччині в пожежі загинула дворічна дівчинка

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    Силами рятувальників о 15:37 пожежу локалізовано, а о 15:46 ліквідовано - На Вінниччині в пожежі загинула дворічна дівчинка
    Силами рятувальників о 15:37 пожежу локалізовано, а о 15:46 ліквідовано
    фото: vn.dsns.gov.ua

    Горів приватний житловий будинок у селі Некрасове Вінницького району

    У селі Некрасове біля Вінниці сьогодні сталася пожежа, внаслідок якої загинула дворічна дитина, ще одна дівчинка – шестирічна – госпіталізована.

    Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області, інформація про займання рятувальникам надійшла о 15:08.

    Горів приватний житловий будинок на вулиці Шевченка у селі Некрасове Вінницького району. Зайнялося в одній з кімнат на площі 30 квадратних метрів.

    «За попередніми даними, в будинку проживало подружжя із двома малолітніми дітьми. Чоловік був вітчимом для дітей. Саме він виніс із задимленого помешкання на свіже повітря 2-річну та 6-річну дівчаток. На жаль, працівниками екстреної медичної допомоги було констатовано смерть найменшої дитини, старшу – госпіталізовано до лікувального закладу. Силами рятувальників о 15:37 пожежу локалізовано, а о 15:46 ліквідовано. Наразі обставини та причина загоряння з'ясовуються фахівцями», – повідомляють рятувальники.

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    Теги: пожежа діти Вінниччина
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