На Вінниччині в пожежі загинула дворічна дівчинка

Горів приватний житловий будинок у селі Некрасове Вінницького району

У селі Некрасове біля Вінниці сьогодні сталася пожежа, внаслідок якої загинула дворічна дитина, ще одна дівчинка – шестирічна – госпіталізована.

Як повідомляють у пресслужбі ГУ ДСНС у Вінницькій області, інформація про займання рятувальникам надійшла о 15:08.

Горів приватний житловий будинок на вулиці Шевченка у селі Некрасове Вінницького району. Зайнялося в одній з кімнат на площі 30 квадратних метрів.

«За попередніми даними, в будинку проживало подружжя із двома малолітніми дітьми. Чоловік був вітчимом для дітей. Саме він виніс із задимленого помешкання на свіже повітря 2-річну та 6-річну дівчаток. На жаль, працівниками екстреної медичної допомоги було констатовано смерть найменшої дитини, старшу – госпіталізовано до лікувального закладу. Силами рятувальників о 15:37 пожежу локалізовано, а о 15:46 ліквідовано. Наразі обставини та причина загоряння з'ясовуються фахівцями», – повідомляють рятувальники.