На Вінниччині судитимуть за хабарництво далекобійника з Одещини

Пропонував гроші далекобійник тричі, не реагуючи на зауваження, його попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії

На Вінниччині Бершадська місцева прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно водія з Одеської області. Далекобійнику висунули обвинувачення у численних спробах підкупу інспекторів патрульної поліції.

Як зазначають у пресслужбі Вінницької обласної прокуратури, чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»).

За даними слідства водій перевозив на причепі великогабаритний вантаж. Патрульний пояснив, що це порушення, адже дорога не розрахована на таку вагу. І маршрут у водія інший. Все мало б обмежитися адмінпротоколом. Але водій наполягав на тому, аби усі розійшлися «мирно», пропонуючи 1 тисячу гривень інспекторові. Пропонував гроші далекобійник тричі, не реагуючи на зауваження, його попереджали про кримінальну відповідальність за такі дії.

Відомості за цим фактом невідкладно були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів винуватості водія та передано обвинувальний акт до суду разом із угодою про визнання винуватості, укладеною між прокурором та підозрюваним.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила на отриманні неправомірної вигоди головного державного ревізора одного з відділів Управління податкового аудиту ГУ ДПС в Одеській області.