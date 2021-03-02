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    Карантин на Вінниччині: в області заборонили планові операції та консультації

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    На території Вінницької області продовжують посилення заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності людей, які порушують масковий режим - Карантин на Вінниччині: в області заборонили планові операції та консультації
    На території Вінницької області продовжують посилення заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності людей, які порушують масковий режим
    фото: pravda.com.ua

    На Вінниччині вакцинувалось вже 120 людей

    З 1 березня 2021 року Вінниччині посилюють карантин.

    У зв’язку з погіршенням епідситуації в закладах охорони здоров’я області заборонили проведення планових операцій і планових госпіталізацій, повідомляють у Вінницькій ОДА.

    «У зв’язку з погіршенням епідситуації в закладах охорони здоров’я області заборонили проведення планових операцій і планових госпіталізацій та надання консультацій поліклінік державних та комунальних закладів охорони здоров'я, крім дозволених в установленому порядку», – йдеться у повідомлені.

    На території Вінницької області продовжують посилення заходів щодо виявлення та притягнення до відповідальності людей, які порушують масковий режим в громадських місцях та осіб, які порушують правила самоізоляції.

    Комісія прийняла рішення рекомендувати перевести на дистанційну форму навчання 1-4 класи закладів загальної середньої освіти з 3 березня 2021 року. Також посилюють, в межах компетенції, заходи щодо проведення перевірок дотримання санітарного законодавства, протиепідемічних заходів під час карантину в громадському транспорті, закладах громадського харчування, розважальних закладах області. З початку кампанії з вакцинації щеплення зробили 3 тисячам 141 людині, всі вони отримали одну дозу. Про це повідомляють на сайті «Вакцинація від Covid-19 ». На Вінниччині вакцинувалось вже 120 людей.

    Нагадаємо, одеські медики відмовляються щеплюватись індійською вакциною.

    Теги: Вінниччина карантин коронавирус
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