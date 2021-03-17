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    ДТП в Одесі: постраждала дитина

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    На місці події працював слідчий - ДТП в Одесі: постраждала дитина

    На місці події працював слідчий

    фото: Патрульна поліція

    Водій Renault зіткнувся з автівкою Honda, яка рухалась у зустрічному напрямку

    Дорожня пригода сталась в Приморському районі міста вдень, 16 березня

    Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції.

    Слідство встановило, що водій Renault рухався вулицею Успенською. На перехресті з Преображенською він не виконав вимоги дорожнього знаку «Рух прямо та праворуч» та повернув наліво. Через це він зіткнувся з автівкою Honda, яка рухалась у зустрічному напрямку.

    В результаті події до лікарні потрапила десятирічна пасажирка автомобіля Honda. На місці події працював слідчий.

    Нагадаємо, з'явились нові подробиці смертельної ДТП на Одещині, внаслідок якої загинуло двоє людей. Померлими виявились двоє неповнолітніх пасажирки, віком 17 років.

    Пригода трапилася в Одеській області, у місті Балта легковий автомобіль зіштовхнувся з вантажівкою. Унаслідок зіткнення двоє людей загинули, ще двоє травмувалися. За версією рятувальників, легковий автомобіль рухався вулицею Уварова, де зіткнувся з припаркованою на узбіччі вантажівку DAF.

    Теги: ДТП діти Одеса автомобіль
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