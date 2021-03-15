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    На Вінниччині знову рятують хлопчика, який рік тому важко переніс коронавірус

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    Знімати Павлика категорично забороняє мати - На Вінниччині знову рятують хлопчика, який рік тому важко переніс коронавірус
    Знімати Павлика категорично забороняє мати
    фото: vinnitsa.info

    Три дні він не реагує на голос матері і сильно схуд

    В Могилів-Подільській окружній лікарні знову триває боротьба за життя маленького Павлика, що з села Борівка.

    Минулого року дитину лікували від коронавірусу та його наслідків, цього разу – від важкої пневмонії, повідомляє Вінниця.info.

    Дитина знову в реанімації. Медики в черговий раз намагаються врятувати хлопчика. Три дні він не реагує на голос матері і сильно схуд.

    Минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Три тижні дві бригади медиків жили тут, щоб врятувати хлопчика. Він одужав, але сьогодні знову у реанімації.

    Рентген показав, що у Павлика двобічна пневмонія. Уражено половина легень. Хлопчик у важкому стані, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Він не реагує на світло і голос матері. Павлик виснажений та сильно схуд, кажуть лікарі. Важить – лише 13 кілограмів.

    «Бактеріальний розпад легень. У дитини була важка пневмонія, на даний час – це, це бактеріальний розпад. Це розвинулась пневмонія, порушено живлення легень», – каже Олег Хухлей анестезіолог Могилів-Подільської лікарні.

    Імовірно через те, що Павлик мало рухався або ж підчепив інфекцію, кажуть лікарі. У селі запевняють, родина благонадійна. На обліку у соцслужбах не стоїть.

    Нагадаємо, вінницькі поліцейські відшукали п’ятирічного хлопчика, який загубився вночі.

    Теги: діти лікарня Вінниччина коронавірус
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