На Вінниччині знову рятують хлопчика, який рік тому важко переніс коронавірус

Три дні він не реагує на голос матері і сильно схуд

В Могилів-Подільській окружній лікарні знову триває боротьба за життя маленького Павлика, що з села Борівка.

Минулого року дитину лікували від коронавірусу та його наслідків, цього разу – від важкої пневмонії, повідомляє Вінниця.info.

Дитина знову в реанімації. Медики в черговий раз намагаються врятувати хлопчика. Три дні він не реагує на голос матері і сильно схуд.

Минулого року до цієї лікарні привезли наймолодшого в Україні пацієнта із коронавірусом. 13 хвилин лікарі запускали серце маленького Павлика. Три тижні дві бригади медиків жили тут, щоб врятувати хлопчика. Він одужав, але сьогодні знову у реанімації.

Рентген показав, що у Павлика двобічна пневмонія. Уражено половина легень. Хлопчик у важкому стані, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Він не реагує на світло і голос матері. Павлик виснажений та сильно схуд, кажуть лікарі. Важить – лише 13 кілограмів .

«Бактеріальний розпад легень. У дитини була важка пневмонія, на даний час – це, це бактеріальний розпад. Це розвинулась пневмонія, порушено живлення легень», – каже Олег Хухлей анестезіолог Могилів-Подільської лікарні.

Імовірно через те, що Павлик мало рухався або ж підчепив інфекцію, кажуть лікарі. У селі запевняють, родина благонадійна. На обліку у соцслужбах не стоїть.

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