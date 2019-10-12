  1. Головна
  2. Вінниця
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Вінниччині затримали зловмисника, який 5 років переховувався від поліції

    • Розсилка
    На Вінниччині затримали зловмисника, який 5 років переховувався від поліції

    Підозрюваний використовував вигадані дані, щоб переховуватися від слідства

    У Крижопільському районі правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві людини. Зловмисник 5 років переховувався від правосуддя, використовуючи вигадані особисті дані.

    Про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.

    Під час проведення профілактичних заходів та території району увагу працівників поліції привернув 25-річний гість жителя одного із сіл. Чоловік протягом кількох місяців гостював у товариша. Надати будь-які документи правоохоронцям він не міг.

    Згодом з’ясувалось, що молодик розшукується поліцією сусідньої області за вчинене у 2014 році вбивство пенсіонера. Протягом п’яти років правопорушник переховувався від органів досудового розслідування, користуючись вигаданими анкетними даними.

    Затриманого зловмисника працівники крижопільської поліції передали черкаським колегам.

    кримінал вбивство розслідування Вінниччина правосуддя чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ