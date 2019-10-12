На Вінниччині затримали зловмисника, який 5 років переховувався від поліції



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Підозрюваний використовував вигадані дані, щоб переховуватися від слідства

У Крижопільському районі правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві людини. Зловмисник 5 років переховувався від правосуддя, використовуючи вигадані особисті дані.

Про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.

Під час проведення профілактичних заходів та території району увагу працівників поліції привернув 25-річний гість жителя одного із сіл. Чоловік протягом кількох місяців гостював у товариша. Надати будь-які документи правоохоронцям він не міг.

Згодом з’ясувалось, що молодик розшукується поліцією сусідньої області за вчинене у 2014 році вбивство пенсіонера. Протягом п’яти років правопорушник переховувався від органів досудового розслідування, користуючись вигаданими анкетними даними.

Затриманого зловмисника працівники крижопільської поліції передали черкаським колегам.