На Вінниччині затримали зловмисника, який 5 років переховувався від поліції
Підозрюваний використовував вигадані дані, щоб переховуватися від слідства
У Крижопільському районі правоохоронці затримали 25-річного підозрюваного у вбивстві людини. Зловмисник 5 років переховувався від правосуддя, використовуючи вигадані особисті дані.
Про це повідомили у Національній поліції Вінницької області.
Під час проведення профілактичних заходів та території району увагу працівників поліції привернув 25-річний гість жителя одного із сіл. Чоловік протягом кількох місяців гостював у товариша. Надати будь-які документи правоохоронцям він не міг.
Згодом з’ясувалось, що молодик розшукується поліцією сусідньої області за вчинене у 2014 році вбивство пенсіонера. Протягом п’яти років правопорушник переховувався від органів досудового розслідування, користуючись вигаданими анкетними даними.
Затриманого зловмисника працівники крижопільської поліції передали черкаським колегам.