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    Події в Україні

    На Львівщині автівка зіткнулася з мотоблоком – є постраждалий

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    На Львівщині автівка зіткнулася з мотоблоком – є постраждалий

    Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

    У Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з мотоблоком постраждав 33-річний чоловік.

    Про це повідомляє пресслужба поліції.

    Зазначається, що подія сталась 11 жовтня близько 21.45 на автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Буського району.

    «Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 25-річний львів’янин, скоїв зіткнення з мотоблоком, під керуванням 33-річного місцевого мешканця, який заглох на проїзній частині. Внаслідок зіткнення водій мотоблоку звернувся за медичною допомогою у місцеву лікарню», – йдеться у повідомленні.

    Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

    Нагадаємо, у Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією.

    ДТП кримінал Львівщина водій чоловік
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