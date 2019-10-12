На Львівщині автівка зіткнулася з мотоблоком – є постраждалий



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Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження

У Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з мотоблоком постраждав 33-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба поліції.

Зазначається, що подія сталась 11 жовтня близько 21.45 на автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Буського району.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 25-річний львів’янин, скоїв зіткнення з мотоблоком, під керуванням 33-річного місцевого мешканця, який заглох на проїзній частині. Внаслідок зіткнення водій мотоблоку звернувся за медичною допомогою у місцеву лікарню», – йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, у Києві п’яний молодик викрав авто, скоїв ДТП і влаштував перегони з поліцією.