На Львівщині автівка зіткнулася з мотоблоком – є постраждалий
Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження
У Львівській області внаслідок зіткнення автомобіля з мотоблоком постраждав 33-річний чоловік.
Про це повідомляє пресслужба поліції.
Зазначається, що подія сталась 11 жовтня близько 21.45 на автодорозі «Київ-Чоп» в одному з сіл Буського району.
«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Деу Ланос», 25-річний львів’янин, скоїв зіткнення з мотоблоком, під керуванням 33-річного місцевого мешканця, який заглох на проїзній частині. Внаслідок зіткнення водій мотоблоку звернувся за медичною допомогою у місцеву лікарню», – йдеться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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