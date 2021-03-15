Гості з майбутнього: на Одещині двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із фейковими ПЛР-довідками
Обидва тести мали однаковий QR-код та були надруковані на звичайному кольоровому принтері
Прикордонники відмовили в перетині українського кордону двом громадянам Молдови. Під час перевірки документів вони надали фейкові результати тесту на Covid-19, датовані «майбутнім» часом.
Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Чоловіки намагалися перетнути державний кордон в автомобільному пункті пропуску «Старокозаче», що в Одеській області. Під час перевірки документів прикордонники Білгород-Дністровського загону засумнівалися у реальності медичних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на коронавірус.
Обидва тести мали однаковий QR-код та були надруковані на звичайному кольоровому принтері, запевнили в ДПСУ. Крім того, згідно з наданими чоловіками довідками, тест на Covid-19 зробили о 16:00 14 березня. Натомість перетнути кордон громадяни Молдови намагалися на дві години раніше: о 14:00 того ж дня.
У ДПСУ чоловіків назвали «мандрівниками у часі» та відмовили їм у перетині кордону. Також прикордонники повідомили поліцейських про ймовірне порушення ст. 358 Кримінального кодексу України.
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