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    Гості з майбутнього: на Одещині двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із фейковими ПЛР-довідками

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    У ДПСУ чоловіків назвали &laquo;мандрівниками у часі&raquo; та відмовили їм у перетині кордону - Гості з майбутнього: на Одещині двоє чоловіків намагалися перетнути кордон із фейковими ПЛР-довідками
    У ДПСУ чоловіків назвали «мандрівниками у часі» та відмовили їм у перетині кордону
    фото: dpsu.gov.ua/

    Обидва тести мали однаковий QR-код та були надруковані на звичайному кольоровому принтері

    Прикордонники відмовили в перетині українського кордону двом громадянам Молдови. Під час перевірки документів вони надали фейкові результати тесту на Covid-19, датовані «майбутнім» часом.

    Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

    Чоловіки намагалися перетнути державний кордон в автомобільному пункті пропуску «Старокозаче», що в Одеській області. Під час перевірки документів прикордонники Білгород-Дністровського загону засумнівалися у реальності медичних довідок про негативний результат ПЛР-тестів на коронавірус.

    Обидва тести мали однаковий QR-код та були надруковані на звичайному кольоровому принтері, запевнили в ДПСУ. Крім того, згідно з наданими чоловіками довідками, тест на Covid-19 зробили о 16:00 14 березня. Натомість перетнути кордон громадяни Молдови намагалися на дві години раніше: о 14:00 того ж дня.

    У ДПСУ чоловіків назвали «мандрівниками у часі» та відмовили їм у перетині кордону. Також прикордонники повідомили поліцейських про ймовірне порушення ст. 358 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, 11 груп в дитсадках закрили через епідемічну ситуацію.

    Теги: прикордонники Одеса вакцинація кордон коронавірус
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