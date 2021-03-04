Вінницькі поліцейські відшукали п’ятирічного хлопчика, який загубився вночі

Матір притягнули до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною

Сьогодні, 4 березня, вночі біля центрального мосту у Вінниці поліцейські виявили п’ятирічного хлопчика, який загубився в місті.

Про це повідомляє пресслужба поліції Вінниччини.

Поліцейські посадили дитину у службовий автомобіль і почали розшукувати батьків.

Хлопчик розповів, що повертався додому з мамою. Він біг попереду, а мама йшла за ним, і в якийсь момент вона зникла з поля зору дитини. Хлопчик зумів показати поліцейським дорогу до свого дому. Мати дитини була поблизу дому, але поліцію вона не викликала: виправдовувалася тим, що розрядився телефон. Жінку притягнули до адміністративної відповідальності за неналежний догляд за дитиною згідно статті 184 КУпАП.

Нагадаємо, п’яна вінничанка загубила чотирирічну доньку на вокзалі.

До сусіднього обласного центру вінничанка поїхала у гості до своєї матері. Взяла із собою чотирирічну доньку, але дорогою випила й навіть забула, де залишила дитину.До поліції 2 березня зателефонувала жителька одного із приміських сіл і розповіла, що зникла її донька з чотирирічною онукою, які виїхали до неї з Вінниці ще 27 лютого.