На Вінниччину привезли китайську вакцину CoronaVac
Щеплення населення розпочнеться завтра
На Вінниччину прибула перша партія вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко, повідомляє «Суспільне».
За її словами, вакцину привезли сьогодні опівночі, щеплення населення розпочнеться завтра.
Спочатку щеплюватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають чи доглядають за ними.
Нагадаємо, станом на 9 квітня на Вінниччині провакциновано 15,5 тисяч осіб. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.
Зараз вакцинують осіб першої та другої хвилі – це медики, військовослужбовці, вчителі, соцпрацівники та люди старші 60 років. «Якщо залишалась одна чи дві дози, то залучались люди з інших етапів вакцинації. За інформацією Міністерства в квітні і травні ми отримаємо наступний траш вакцини Astrazeneca для того, щоб ми формували контингенти для другого щеплення», – каже Тетяна Бондаренко. Наразі в області створено 30 пунктів щеплення.