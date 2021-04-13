На Вінниччину привезли китайську вакцину CoronaVac

Щеплення населення розпочнеться завтра

На Вінниччину прибула перша партія вакцини CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко, повідомляє «Суспільне».

За її словами, вакцину привезли сьогодні опівночі, щеплення населення розпочнеться завтра.

Спочатку щеплюватимуть маломобільні групи населення та людей, які з ними проживають чи доглядають за ними.

CoronaVac – вакцина, яку створює спільно одна з найбільших фармацевтичних компаній Китаю Sinovac, біомедицинський дослідницький інститут Бутантан (Instituto Butantan) у Бразилії та індонезійська компанія Biofarma. Ця вакцина розробляється на основі методу інактивації, під час якого вірусні частки частково руйнують, запобігаючи їхньому розмноженню. При цьому білків пошкодженого віріона достатньо, щоб імунітет розпізнав їх, «увімкнув» імунну відповідь та «запам‘ятав» на майбутнє білок цього типу. Застосування невеликої кількості інактивованих вірусів не може нашкодити людині.

Нагадаємо, станом на 9 квітня на Вінниччині провакциновано 15,5 тисяч осіб. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко.

Зараз вакцинують осіб першої та другої хвилі – це медики, військовослужбовці, вчителі, соцпрацівники та люди старші 60 років. «Якщо залишалась одна чи дві дози, то залучались люди з інших етапів вакцинації. За інформацією Міністерства в квітні і травні ми отримаємо наступний траш вакцини Astrazeneca для того, щоб ми формували контингенти для другого щеплення», – каже Тетяна Бондаренко. Наразі в області створено 30 пунктів щеплення.