Вакцинація на Вінниччині: Проти коронавірусу щепили понад 15 тисяч жителів регіону

Наразі в області створено 30 пунктів щеплення

На Вінниччині провакциновано 15,5 тисяч осіб. Про це розповіла заступниця директора департаменту охорони здоров'я Тетяна Бондаренко у коментарі «Суспільному».

Зараз вакцинують осіб першої та другої хвилі – це медики, військовослужбовці, вчителі, соцпрацівники та люди старші 60 років.

«Якщо залишалась одна чи дві дози, то залучались люди з інших етапів вакцинації. За інформацією Міністерства в квітні і травні ми отримаємо наступний траш вакцини Astrazeneca для того, щоб ми формували контингенти для другого щеплення», – каже Тетяна Бондаренко.

Наразі в області створено 30 пунктів щеплення.

Тим часом, минулої доби на Вінниччині підтверджено 640 нових випадків інфікування коронавірусом, тоді як попередньої було 604 випадки. Як свідчать дані Системи моніторингу РНБО, за добу у Вінницькій області померло 25 хворих на Covid-19. Загалом за час пандемії на Вінниччині виявлено 62 259 випадків захворювання, померло 1 254 людини, одужало майже 40 тисяч. Нині в області хворіє 21 770 осіб.