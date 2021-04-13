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    В Україні за минулу добу після вакцинації померло дві особи

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    За 12 квітня було щеплено 10 135 осіб - В Україні за минулу добу після вакцинації померло дві особи
    За 12 квітня було щеплено 10 135 осіб
    Фото з відкритих джерел

    Загалом в Україні після імунізації було зафіксовано 14 летальних випадків

    За 12 квітня в Україні зафіксовано 18 повідомлень про зареєстровані несприятливі події після імунізації. Двоє людей померло, одна особа госпіталізована, повідомили в Державному експертному центрі Міністерства охорони здоров’я України.

    Зазначається, після вакцинації 12 квітня було зафіксовано 14 повідомлень про несерйозні випадки в таких регіонах: 3 – Вінницька область, 2 – Дніпропетровська область, 2 – Донецька область, 1 – Запорізька область, 1 – Київська область, 3 – м. Київ, 1 – Одеська область, 1 – Херсонська область.

    Зафіксовано чотири повідомлення про серйозні випадки в таких регіонах: 2 – Сумська область (смерть пацієнта), 1 – Херсонська область (смерть пацієнта), 1 –Вінницька область (госпіталізація).

    Загалом від початку вакцинальної кампанії від Covid-19 в Україні було зафіксовано 917 повідомлень (0,23% від загальної кількості щеплень) про зареєстровані несприятливі події після імунізації, із них: несерйозні випадки – 887; серйозні випадки – 30 (із них 14 летальних випадків). Зазначається, що кожен серйозний випадок розслідується.

    Нагадаємо, за добу 12 квітня проти Covid-19 було щеплено 10 135 людей. Завершили вакцинацію п’ятеро осіб. Станом на 12 квітня до листа очікування вакцинації від записались 446 213 людей.

    11 680 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19 зафіксовано в Україні станом на 13 квітня. Кількість заражень Covid-19 у світі перевищила 136,6 млн.

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    Теги: статистика смерть Україна щеплення вакцинація
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