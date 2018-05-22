Ізраїль кличе «на килим» послів трьох країн після голосування в ООН

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Представники Ізраїлю обурені рішенням щодо розслідування ООН

ООН збирається розслідувати смертельні сутички в Секторі Гази

МЗС Ізраїлю викликало послів Іспанії, Словенії та Бельгії в країні після того, як їх країни проголосували за проведення розслідування зіткнень між палестинцями та ізраїльськими військовими на кордоні сектора Газа.

Про це інформує AFP з посиланням на ізраїльське дипломатичне відомство.

«Ізраїль викликав послів Іспанії, Словенії та Бельгії після того, як вони проголосували в органі ООН за міжнародне розслідування через вбивства десятків палестинців на кордоні в Газі», – йдеться у повідомленні.

За інформацією МЗС Ізраїлю, іспанський та словенський посли були викликані у понеділок, а бельгійський посол повинен з’явитися у відомстві у вівторок.

У п’ятницю Рада ООН з прав людини проголосувала за те, щоб направити групу міжнародних слідчих з військових злочинів для розслідування інцидентів на кордоні Ізраїлю і сектору Газа. За таке рішення проголосували 29 держав, серед них ці три європейські країни – Бельгія, Іспанія, Словенія.

Напередодні посли Палестини в Австрії, Румунії, Чехії та Угорщині були відкликані для консультацій після участі дипломатів чотирьох європейських країн у прийомі ізраїльського МЗС з нагоди перенесення посольства США в Єрусалим.

Нагадаємо, у вівторок Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини також попросило ізраїльського посла Ейтана Нае тимчасово залишити країну.

15 травня на екстренному засіданні Радбезу ООН США заявили, що знайшли пояснення кривавим сутичкам у Секторі Гази.

Нагадаємо, Кувейт запросив проведення екстреного засідання Ради Безпеки ООН через загострення ситуації в Секторі Гази після відкриття в Єрусалимі посольства США.

Як відомо, 14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США. На знак протесту тисячі палестинських протестувальників зібралися біля адмінкордону Сектору Гази. Вони кидали каміння і намагалися прорватися. Ізраїльські військові відкрили вогонь.

Внаслідок сутичок загинули щонайменше 52 палестинця.

Президент Туреччини назвав Ізраїль «терористичною державою» на тлі сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовими з десятками загиблих.

Верховний комісар ООН з прав людини Зейд Раад аль-Хусейн закликав негайно припинити заворушення.