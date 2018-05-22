Директор дитячого садочка отримала титул «Місіс Вінниця - 2018». Фоторепортаж з конкурсу

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20 травня у залі Вінницького театру м.. М. Садовського відбувся фінал соціально-благодійного проекту «Місіс Вінниця 2018».

Обрати кращу із 15 заміжніх пані міста приїхали відомі особистості: представники спорту, шоу-бізнесу, телебачення та модної індустрії.

Першою в історії Вінниці «Місіс» стала учасниця №15 Світлані Реп’ях. Тут симпатії зали та команди журі абсолютно збіглися: саме Світлані за результатами глядацького голосування також дісталась відзнака «Місіс Глядацьких симпатій».

У свої 30 Світлана Реп’ях – успішна в багатьох сферах. Вона – засновниця приватного дитячого садка «Евріка», розробниця власної лінії дитячого одягу. Одружена, має доньку дошкільного віку і постійно займається доброчинністю.

До перемоги Світлану Реп’ях привів соціальний проект «Кроки до майбутнього», присвячений унікальній родині з Калинівщини. Там у невеликому селі живуть шестеро рідних братів-сиріт, які, попри складні життєві обставини, тримаються гуртом і спільно ведуть господарство. Переможниця конкурсу «Місіс Вінниця» розробила комплексну стратегію допомоги цим дітям. Вона планує не просто поліпшити побутові умови для проживання молодших братів, але й дати старшим знання та техніку, яка допоможе реалізувати себе у професійному напрямку.

Окрім вишуканої корони, переможниця отримала коштовну ювелірну прикрасу – золоту підвіску з діамантами та смарагдом та круїзну подорож на двох.

На конкурсі склад журі був зірковий: найсильніша людина планети Василь Вірастюк, улюблений мандрівник українців Дмитро Комаров, члени команди «VIP Тернопіль», ведучий інтелектуального шоу «Що? Де? Коли?» Олександр Андросов, представники Ukrainian Fastion week Олександр Соколовський таВолодимир Нечипорук, гумористичний персонаж Петро Бампер, діяч Сергій Сус та інші.

Драйвом та соковитими жартами наповнили вечір зіркові ведучі – тренер «Ліги сміху» Ігор Ласточкін та двічі переможець програми «Розсміши коміка», ведучий тревел-шоу «Єврочекін» Дмитро Ворожко.

Спеціальними гостями проекту «Місіс Вінниця» стало творче подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна. До слова, свій 40-річний ювілей співак вирішив відзначити саме на вінницькій сцені. Його урочисто привітали під час свята та презентували унікальну картину, яка має одразу два зображення на одному полотні – самого іменинника та Володимира Висоцького.

Арсен Мірзоян свою присутність на святі пояснив просто – не зміг залишитись осторонь благодійної місії проекту «Місіс Вінниця», спрямованої на підтримку українських військових у зоні АТО.

Автомобіль швидкої допомоги «Місіс рятівниця», придбаний спільними зусиллями партнерів, представників соціально-відповідального бізнесу та учасниць, перед початком заходу виставили на загальний огляд біля театру. Отож, фінал проекту розпочався з особливої акції – прикрашання капоту машини автографами зірок. У такий спосіб вони висловили підтримку захисникам України.

«Нехай наша спільна позитивна енергетика оберігає авто у гарячих точках. Адже за півтора тижні воно вирушить у свою першу ротацію в Донецькій області і нестиме варту при Першому добровольчому медичному батальйоні ім.М.Пирогова. Я пишаюсь тим, що маю таких вірних друзів. Артисти працюють сьогодні на святі без жодного гонорару, заради доброї мети! - розповів про суть акції Юрій Тира, волонтер «Степанич». Саме він опікувався придбанням авто, а далі особисто доправить його у зону АТО.

Головний сюрприз свята – приїзд Злати Огнєвіч – організатори заходу до останнього тримали у секреті. І тому її поява на сцені викликала море емоцій у залі.

Співачка приїхала до Вінниці зі своїми найпопулярнішими хітами, які за день до цього представляла на сцені Музичної премії «Золота жар-птиця».

- Дякую всім, хто розуміє, що коїться зараз в нашій країні! Дякую за небайдужість і мужність людям, які зараз життя віддають, щоб захистити, а також людям, які віддають кожну хвилину, щоб допомогти хлопцям на передовій! – відзначила Злата Огнєвіч, розписуючись, на капоті «швидкої» для українських героїв. - Сьогодні Вінниці, ми всі зробили гарну і велику справу. Тепер, цей реанімобіль поїде до наших хлопців з ПДМШ ім.Миколи Пирогова і ВСІХ врятує!

Особливістю проекту «Місіс Вінниця 2018» стала не лише його масштабна благодійна складова, але й інакший, ніж у типових конкурсів краси, формат.

Кожна з учасниць написала і презентувала власний соціальний проект. З-поміж заявлених конкурсантками тем – підтримка багатодітних родин, дітей-сиріт та дітей з важкими недугами, допомога соціально-вразливим категоріям населення, розвиток інклюзивного простору, впровадження освітніх програм для молоді тощо.

Судді мали можливість ознайомитись із соціальними ідеями фіналісток і, спираючись на них, обрали переможниць основних номінацій.

Сім соціальних проектів буде втілено протягом року.

Під особистий патронат їх реалізацію взяла громадська діячка, депутатка обласної ради, відома благодійниця і засновниця власного благодійного фонду Людмила Станіславенко. За всебічну підтримку «Місіс Вінниця 2018», сприяння у придбанні автомобіля швидкої допомоги і майбутню співпрацю з фіналістками організатори присвоїли Людмилі Станіславенко титул «Місіс Вінниця – благодійниця». Нагородження відбулось прямо на сцені конкурсу.

Співачку Тоню Матвієнко організатори нагородили відзнакою «Місіс Україна».

«Проект «Місіс Вінниця» не оцінює зовнішню красу жінки чи її модельні параметри. Для нас важливий гармонійний цілісний образ – вміння досягати успіху у різних сферах життя, поєднувати професійну діяльність та збереження родинних традицій, прагнення бути активною лідеркою суспільних процесів, - пояснює засновниця проекту Лілія Поліщук. – Тому, звісно, конкурс не закінчується фінальним нагородженням переможниць. Він продовжиться вже у проектах учасниць. Я вірю, що втілювати свої ідеї будуть всі місіс, не залежно від того, яку номінацію здобула кожна».

Та оскільки проект жіночий, то 3 дефіле для учасниць організатори все таки передбачили.

Розпочалося гала-шоу із класики – пісні «Квітка-душа» у виконанні Тоні Матвієнко та зворушливого виходу фіналісток в національних вишиваних вбраннях від вітчизняного бренду «2 кольори». Емоційності цьому номеру додало те, що фіналістки дефілювали у супроводі власних дітей.

Вихід у вечірніх сукнях відбувся в обрамленні потужного вокалу учасниці 8-го сезону «Голосу країни» Вікторії Ільчишеної (нині відомої під творчим псевдонімом ILCHY).

Стильні ділові та романтичні образи для ще одного дефіле підготував Олександр Очеретний.

Вбранням для виходів і фотосесій учасниць повністю забезпечили організатори проекту, тож від фіналісток вимагалося лише мати гарний настрій та бажання заряджати публіку емоціями.

Саме за цілісністю загального образу учасниць і було визначено переможниць.

Допоки журі дискутувало у нарадчій кімнаті, вінницьку публіку розважали імениті гості. Незвичним репертуаром вразив Арсен Мірзоян. Разом зі знайомою «Джеральдіною» та «Вінні-Пухом» заспівав фронтові пісні, якими зазвичай піднімає настрій бійців на передовій.

Гарік Бірча, відійшовши від знайомого образу Вітальки, виконав жартівливу композицію від імені жінки.

Злата Огнєвіч потішила залу улюбленими свіжими хітами, які за день до того представляла на сцені музичної премії «Золота жар-птиця».

Всі без винятку учасниці «Місіс Вінниця 2018» отримали корони, стрічки фіналісток, квіти, індивідуальні абонементи на тренування у спортклубі SportaVita, комплекси процедур від Центру краси та гармонії «Beautycom», релакс-процедури від SPA-комплексу «Deninna», набори косметики від «Lambre», сертифікати від «Вінінтермед», косметичні засоби від «МійЕкоДім» та пам’ятні подарунки від «Автомир».

Чотирма рівнозначними віце-місіс стали: Галина Юрківська (№7), Маргарита Ципотан (№10), Марія Дитинюк (№11) та Марина Книжник (№14). Усі вони отримали тури вихідного дня до країн Європи та золоті підвіски з діамантами і сапфірами.

Окрему номінацію «Mrs.Star Univers 2018» присудили Оксані Кравчук (№6). Засновники міжнародного конкурсу звернулися до організаторів проекту «Місіс Вінниця» з пропозицією, аби вінничанка представляла Україну на світовій сцені. Тож тепер на переможницю цієї номінації чекає поїздка до Португалії. Вона також отримала сертифікат на тур вихідного дня до Європи та золоту підвіску з діамантами і рубіном.

Титули та подарунки розподілилися таким чином:

№ 1 Анна Ямковенко – номінація «Місіс Артистичність»;

№ 2 Ольга Шкрабалюк – номінація від «Сантава» та «Євгенії Ревуженко». Нагорода - сертифікат у салон краси «Beauty room» на ексклюзивну процедуру для волосся “Бездоганне щастя для волосся”; подарунок від бьті-шоп «Ревуженко».

№ 3 Наталя Машталер – номінація «Місіс бездоганна ніжність» від «МійЕкоДім» та номінація «SportaVita». Нагорода - кошик з косметикою для догляду за обличчям та декоративною косметикою + набір для експрес макіяжу. Абонемент на відвідування спортзали ефективного тренінгу.

№4 Віта Багрій – номінація «Берегиня роду» від ТМ «2 кольори», номінація «SportaVita» та номінація від Олександра Очеретного. Нагороди – абонемент на відвідування спортзали ефективного тренінгу; авторське вбрання від дизайнера О.Очеретного, сертифікат розміром 1000 грн на придбання вишиваного одягу.

№ 5 Світлана Крученюк – номінація від «АЦМД медок», номінація «Вишуканість» від тоні Матвієнко. Нагороди – сертифікат на профілактичну комплексну діагностику організму.

№6 Оксана Кравчук – номінація від Олександра Очеретного, номінація від Стоматологічного центру «Вінінтермед». Нагороди – авторське вбрання від дизайнера О.Очеретного, сертифікат на послуги «Вінінтермед».

№7 Галина Юрківська – «Місіс інтернет-голосування». Нагорода – квитки на виставу «Майстер і Маргарита».

№ 8 Злата Головатюк – номінація «Берегиня роду» від «2 кольори», номінація «Фотомодель» від фотографа проекту Катерини Тартічної, номінація від Центру краси і гармонії «Beautycom». Нагороди - сертифікат розміром 1000 грн на придбання вишиваного одягу, сертифікат на фотосесію від фотографа проекту, сертифікат на обслуговування в центрі краси і гармонії "Beautycom".

№ 9 Лариса Безуб – номінація «Sharrlin DiSe» та номінація «Lambre». Нагорода - сертифікат на послуги студії святкового дизайну "Sharrlin DiSe" та букет з живих квітів.

№ 10 Маргарина Ціпотан – номінація «Lambre», номінація «Гостевія» та номінація «Княжна». Нагороди - набір косметики для догляду за шкірою, декоративна косметика та парфуми з самого серця Францїї від компанії «Lambre», сертифікат на романтичну вечерю для двох у комплексі «Гостевія», вечірня сукня від салону «Княжна»;

№ 11 Марія Дитинюк – номінація «Берегиня роду» від бренду «2 кольори», номінація «АЦМДмедокс». Нагороди - сертифікат розміром 1000 грн на придбання вишиваного одягу та сертифікат на профілактичну комплексу діагностику організму від «АЦМД медок».

№ 12 Інна Рачинська – номінація від Центру репродуктивної медицини «Нове життя» та номінація від компанії «Vioil». Нагороди - грошовий подарунок номіналом у 10 тис гривень від «Нове життя» та сертифікат на придбання продукції у мережі "Брокард" і подарунковий варіант продукції компанії «Віоіл».

№ 13 Анна Плахотнюк – номінація від «Krasa Studio» та номінація «Місіс Натхнення» від народного художника України Володимира Козюка. Нагороди - ексклюзивну фотосесія в українських традиціях з виготовленням портрету на шовку та сертифікат на навчання індивідуального курсу з візажу «Сам собі візажист».

№ 14 Марина Книжник – номінація від мережі салонів лазерної епіляції «Люменіс». Нагорода - сертифікат на пакет процедур лазерної епіляції.

№ 15 Світлана Реп’ях – номінація від SPA-комплексу «Deninna», номінація від Ювелірного дому «Kimberli» та номінація від «Автомир». Нагороди - сертифікат на обслуговування в СПА – комплексі «Deninna», ювелірну підвіску з дорогоцінним камінням та діамантами, подарунковий сертифікат на обслуговування авто номіналом у 15 тис. грн.

Переможницю номінації «Місіс дружба» обирали самі учасниці і нею стала конкурсантка №13 Анна Плахотнюк. Вона отримала від партнера проекту простору для ідей «Cherdak» картку на знижку розміром 20% на всі заходи та оренду простору в «Чердак», безкоштовний вхід назавжди, два квитки на найближчий захід, що відбудеться у просторі для ідей.

Джерело: Vinbazar