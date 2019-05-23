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    Новини

    На вулиці Привокзальній висадили вісім акацій

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    На вулиці Привокзальній висадили вісім акацій

    Цієї весни у Вінниці вже висадили близько 600 дерев

    Наразі роботи проводять по вулиці Пирогова. Тут, на ділянці від вулиці Маліновського до вулиці Гоголя представники МКП «Зеленбуд» висаджують липи. Їх буде 19 шт.

    В цьому році вже висадили саджанці платану східного та сакур по проспекту Космонавтів, у Центральному парку з’явилися катальпи та ліквідамбр смолоносний.

    Акації посадили по вулицях Максимовича та Ващука, клени гостролисті – по Гніванському шосе. Сакури з’явились по вулиці Київській (сквер Київський). Висадили дерева по вулицях Некрасова, Брацлавській, Воїнів Інтернаціоналістів, на проспекті Коцюбинського тощо.

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    На вулиці Привокзальній висадили вісім акацій
    На вулиці Привокзальній висадили вісім акацій
    На вулиці Привокзальній висадили вісім акацій

    «Зараз висаджуємо липи по вулиці Пирогова. Вони мають повністю сформовану кореневу систему, тому їх можна висаджувати в цей час. В лунки розміщуємо гафротруби, завдяки яким відбуватиметься підкореневий полив дерев – так вони отримуватимуть потрібну кількість поживних речовин. Також використовуємо мінеральні добрива, які допомагають деревам укорінитись. Додаємо й вологоутримувачі – це невелика гранула, яка набирає у себе вологи і досить довго утримує її», – розповіла заступниця директора з агротехнічних питань МКП «Вінницязеленбуд» Тетяна Прибиш.

    Також сьогодні висадили вісім акацій по вулиці Привокзальній – на зеленій зоні поблизу вул. Лебединського.

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