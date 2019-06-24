На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою



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Благоустрій міста триває

У Вінниці на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою. Про це повідомляє мер міста Сергій Моргунов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Пофарбовані у червоний велосмуги на Воїнів-Інтернаціоналістів – нова практика задля підвищення безпеки руху. Колір привертатиме увагу водіїв. Таке маркування передбачено нанести і на вулиці Замостянській, де облаштовані велосмуги. Зараз велоспільнота активно обговорює новацію.