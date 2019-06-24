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    На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою

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    На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою

    Благоустрій міста триває

    У Вінниці на вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою.  Про це повідомляє мер міста Сергій Моргунов на своїй сторінці у фейсбуці.

    «Пофарбовані у червоний велосмуги на Воїнів-Інтернаціоналістів – нова практика задля підвищення безпеки руху. Колір привертатиме увагу водіїв. Таке маркування передбачено нанести і на вулиці Замостянській, де облаштовані велосмуги. Зараз велоспільнота активно обговорює новацію.

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    На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою
    На вулиці Воїнів-інтернаціоналістів оновили велодоріжку виділивши її на дорозі червоною смугою

    Якщо експеримент буде сприйнятий вінничанами, будемо так уніфікувати усю велоінфаструктуру на проїжджій частині. Популяризація велосипедного транспорту – один з наших пріоритетів. І до 2020 року мережа велошляхів має скласти 85 км», - йдеться у публікації.

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    Вінниця мер благоустрій Сергій Моргунов велоінфраструктура
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