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    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині

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    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині

    На Вінниччині 5 червня тривали чималі зливи

    Негода підтопила трасу на Бар, переповнила водойми та ледь не забрала життя двох людей у Жмеринському районі. 

    Як повідомили рятувальники Вінниччини, 5 червня бійці ДПРЧ-8 міста Жмеринка евакуювали з підтопленого будинку в селі Мартинівка двох людей.

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    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
    Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині

    Рятувальники прийшли на допомогу власниці будинку та її хворого чоловіка, який не може сам пересуватися. Коли почалася злива, вода з місцевого ставка не змогла повною мірою проходити через забитий колектор колишнього спиртзаводу й підтопила кілька будинків.

    Потужність негоди можна оцінити із світлин з місця подій. 

    Джерело: Vinbazar

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