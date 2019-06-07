Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині
На Вінниччині 5 червня тривали чималі зливи
Негода підтопила трасу на Бар, переповнила водойми та ледь не забрала життя двох людей у Жмеринському районі.
Як повідомили рятувальники Вінниччини, 5 червня бійці ДПРЧ-8 міста Жмеринка евакуювали з підтопленого будинку в селі Мартинівка двох людей.
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Рятувальники прийшли на допомогу власниці будинку та її хворого чоловіка, який не може сам пересуватися. Коли почалася злива, вода з місцевого ставка не змогла повною мірою проходити через забитий колектор колишнього спиртзаводу й підтопила кілька будинків.
Потужність негоди можна оцінити із світлин з місця подій.
Джерело: Vinbazar