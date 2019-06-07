Негода ледь не забрала життя двох людей на Вінниччині



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На Вінниччині 5 червня тривали чималі зливи

Негода підтопила трасу на Бар, переповнила водойми та ледь не забрала життя двох людей у Жмеринському районі.

Як повідомили рятувальники Вінниччини, 5 червня бійці ДПРЧ-8 міста Жмеринка евакуювали з підтопленого будинку в селі Мартинівка двох людей.

Рятувальники прийшли на допомогу власниці будинку та її хворого чоловіка, який не може сам пересуватися. Коли почалася злива, вода з місцевого ставка не змогла повною мірою проходити через забитий колектор колишнього спиртзаводу й підтопила кілька будинків.

Потужність негоди можна оцінити із світлин з місця подій.

Джерело: Vinbazar