Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя



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Потерпілі агропідприємства не уклали договір про захист від градових випадінь

Град побив пшеницю на площі майже 2 тисячі гектарів

Майже 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь у Криму постраждали від граду, що пройшов напередодні, 5 червня.

Про це повідомив підконтрольний Кремлю «міністр» сільського господарства півострова Андрій Рюмшин.

«Через град, який пройшов учора в Червоногвардійському, Першотравневому, Сакському, Роздольненському, Сімферопольському і Чорноморському районах, постраждала пшениця на площі майже 2 тисячі гектарів. Також через несприятливі погодні умови зазнали втрати підприємства, що вирощують такі культури, як соняшник, ячмінь, горох, овочі і картоплю», – заявив Рюмшин, якого цитує прес-служба відомства.

Він додав, що потерпілі агропідприємства не уклали договір про захист від градових випадінь із підприємством «Кримський елеватор».

За словами Рюмшина, фахівці продовжують підраховувати збитки від випадання граду в Сімферопольському і Чорноморському районах.

«Видається неможливим підрахувати збитки через небезпеку обвалу конструкцій на ТОВ «Кримтеплиця» Сімферопольського району, а також чотирьох сільгосппідприємствах Чорноморського району, так як поля і під'їзні дороги затоплені водою», – сказав Рюмшин.

Напередодні, 5 червня, на кілька районів Сімферополя обрушилася негода: пройшла сильна злива і випав град. Користувачі соцмереж повідомляли про «град розміром із куряче яйце».

Нагадаємо, на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.

Джерело: Крим.Реалії