  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя

    • Розсилка
    <p>Потерпілі агропідприємства не уклали договір про захист від градових випадінь</p> - Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя

    Потерпілі агропідприємства не уклали договір про захист від градових випадінь

    Град побив пшеницю на площі майже 2 тисячі гектарів

    Майже 3,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь у Криму постраждали від граду, що пройшов напередодні, 5 червня.

    Про це повідомив підконтрольний Кремлю «міністр» сільського господарства півострова Андрій Рюмшин.

    «Через град, який пройшов учора в Червоногвардійському, Першотравневому, Сакському, Роздольненському, Сімферопольському і Чорноморському районах, постраждала пшениця на площі майже 2 тисячі гектарів. Також через несприятливі погодні умови зазнали втрати підприємства, що вирощують такі культури, як соняшник, ячмінь, горох, овочі і картоплю», – заявив Рюмшин, якого цитує прес-служба відомства.

    Він додав, що потерпілі агропідприємства не уклали договір про захист від градових випадінь із підприємством «Кримський елеватор».

    За словами Рюмшина, фахівці продовжують підраховувати збитки від випадання граду в Сімферопольському і Чорноморському районах.

    «Видається неможливим підрахувати збитки через небезпеку обвалу конструкцій на ТОВ «Кримтеплиця» Сімферопольського району, а також чотирьох сільгосппідприємствах Чорноморського району, так як поля і під'їзні дороги затоплені водою», – сказав Рюмшин.

    Напередодні, 5 червня, на кілька районів Сімферополя обрушилася негода: пройшла сильна злива і випав град. Користувачі соцмереж повідомляли про «град розміром із куряче яйце».

    Нагадаємо, на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.

    Джерело: Крим.Реалії

    Читайте також
    Крим пшениця негода
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ